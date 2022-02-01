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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كوبري المنيب فى ثوبه الجديد..«صدى البلد» يرصد أعمال التطوير وتوسعته 8 حارات (صور)

أعمال التطوير على
أعمال التطوير على قدم وساق بكوبري المنيب

خلال أسابيع قليلة سيتم القضاء نهائيا على بؤرة اختناق مرورى ظلت لسنوات طويلة، وذلك بافتتاح وتشغيل كوبرى المنيب بعد الانتهاء من توسعته إلى 8 حارات فى كل اتجاه بدلا من 4 حارات  لمواجهة الاختناق المرورى الرهيب على الطريق الدائرى فى المسافة ما قبل وبعد كوبرى المنيب، والتى تستمر لمسافة كيلومتر فى كل اتجاه بسبب ضيق الكوبرى وعدم قدرته على استيعاب الكثافة المرورية.

توسعة كوبرى المنيب هي جزء من خطة توسعة الطريق الدائرى إلى 8 حارات فى كل اتجاه وتشغيل الأتوبيس الترددي على مسار الطريق الدائرى ومنع تسيير الميكروباص عليه.

"صدى البلد" رصدت أعمال التشطيب النهائية فى منطقة الكوبرى بعد الانتهاء تماما من توسعته إلى 8 حارات فى كل اتجاه بطول واحد كيلو متر فى زمن قياسى ببناء 2 كوبرى ملاصقين للكوبرى القديم أحدهما شمالي، والآخر جنوب الكوبرى الحالى وانشاء منازل ومطالع فى الاتجاهين.

كما رصدنا أعمال رفع مخلفات عملية البناء وتركيب اللوحات المرورية والانتهاء من أعمال التشطيب، حيث التقينا قائدى المركبات فى مطلع ومنزل كوبرى المنيب الذين أشادوا جميعا بهذا المشروع الكبير الذى تم بتوجيهات الرئيس السيسي للقضاء على الاختناق المروري على الطريق الدائرى.

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آراء المواطنين

يقول حسام الدين جمال، مهندس: “أذهب يوميا إلى عملى فى أكتوبر، وأضطر للسير بسيارتى فى الطريق الدائرى، ولم يكن هناك أى حل لمشكلة كوبرى المنيب الضيق الذى لا يستوعب الكثافة المرورية للقادمين فى الاتجاهين، مما كان يتسبب فى حالة اختناق مرورى رهيبة حتى مسافة كيلو متر وأكثر فى الاتجاهين، وأحيانا يصل زمن عبور الكوبري إلى ربع ساعة بسبب هذا الاختناق، وننتظر قريبا تشغيل الكوبري بعد توسعته يقضي تماما على رحلة العذاب اليومية التى نعانى منها ذهابا وإيابا على مدار اليوم”.

وأوضح أحمد صابر، محاسب: “شغلى فى التجمع الخامس وساكن فى أكتوبر، وأضطر يوميا للمرور بسيارتي برحلة المعاناة بسبب كوبرى المنيب فى الاتجاهين، ولا سيما ساعات الذروة”.

وأشاد بفكرة توسعة الكوبرى فى الاتجاهين ببناء 2 كوبرى ملاصقين لكوبرى المنيب قائلا إنها فكرة هندسية رائعة، كما أشاد بقرار منع سير الميكروباص على الطريق الدائرى بعد الانتهاء من تطويره بالكامل، لأن الميكروباصات تتوقف على كوبرى المنيب وفى مطلعه ومنزله لتحميل وإنزال الركاب، مما يتسبب فى جزء كبير من الاختناق المرورى على الكوبرى فى الاتجاهين. 

وطالب بتحديد مواعيد لسير النقل الثقيل على كوبرى المنيب بعد تشغيله، تكون بعد الساعة 11 مساءً على الأقل حتى لا يتسبب فى عودة الزحام المرورى مرة أخرى.

فيما أشاد حسن عبد الله، مهندس، بتزويد كوبرى المنيب بمطالع ومنازل واسعة فى الاتجاهين والجارى تشطيبها حاليا، مؤكدا أنها تساهم مع توسعة الكوبرى فى القضاء تماما على الاختناق المرورى وستحقق سيولة مرورية، مما يوفر الوقت وحرق الوقود وتلوث البيئة الناتج عن توقف السيارات فى الاتجاهين 20 دقيقة لعبور الكوبرى.

وطالب بتواجد مرورى أعلى الكوبرى وفى المطالع والمنازل بعد تشغيله لضمان عدم عبور التكاتك وعدم توقف المينى باصات التابعة للجمعيات لتحميل الركاب.

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كوبري المنيب الطريق الدائرى الرئيس السيسي اختناق مروري تطوير كوبري المنيب

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