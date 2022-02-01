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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لبؤة تقتل حارسها بطريقة مأساوية من أجل الهروب مع أسد

من أجل الهروب مع
من أجل الهروب مع أسد.. لبؤة تقتل حارسها بطريقة مأساوية

بشكل مأساوي تسببت لبؤة في قتل حارس قفصها في حديقة حيوان إيرانية من أجل الهروب مع أسد بالحديقة. 

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وحسب صحيفة «الديلي ستار» البريطانية فإن اللبؤة ضربت الحارس ضرباً مبرحاً حتى لقي مصرعه في وقت قصير. 

وكان الحارس الملقب بـ «اسفنداني» يضع اللحوم للبؤة من خلال نافذة التغذية لكنها أسرعت في فتح قفصهما بمساعدة الأسد الذي ظلت تتجول معه في الحديقة ساعات بعد قتل الحارس. 

ولقى الحارس البالغ من العمر 40 عاما  مصرعه متأثرا بجراحه قبل القبض اللبؤة والأسد وإعادة كل منهما إلى قفصه الخاص. 

ووفقاً لوكالة أنباء إيرنا الإيرانية وقع الحادث المريب في حديقة الحيوانات في مدينة أراك على بعد 125 ميلاً جنوب غرب العاصمة طهران.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن أمير هادي، محافظ الإقليم قوله: «فور وقوع الحادث سيطرت قوات الأمن على حديقة الحيوانات». 
 

الحادث المريب حديقة الحيوانات حديقة حيوان ايران حارس الهروب ماساوي

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