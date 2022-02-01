لبؤة تقتل حارسها بطريقة مأساوية من أجل الهروب مع أسد

بشكل مأساوي تسببت لبؤة في قتل حارس قفصها في حديقة حيوان إيرانية من أجل الهروب مع أسد بالحديقة.

وحسب صحيفة «الديلي ستار» البريطانية فإن اللبؤة ضربت الحارس ضرباً مبرحاً حتى لقي مصرعه في وقت قصير.

وكان الحارس الملقب بـ «اسفنداني» يضع اللحوم للبؤة من خلال نافذة التغذية لكنها أسرعت في فتح قفصهما بمساعدة الأسد الذي ظلت تتجول معه في الحديقة ساعات بعد قتل الحارس.

ولقى الحارس البالغ من العمر 40 عاما مصرعه متأثرا بجراحه قبل القبض اللبؤة والأسد وإعادة كل منهما إلى قفصه الخاص.

ووفقاً لوكالة أنباء إيرنا الإيرانية وقع الحادث المريب في حديقة الحيوانات في مدينة أراك على بعد 125 ميلاً جنوب غرب العاصمة طهران.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن أمير هادي، محافظ الإقليم قوله: «فور وقوع الحادث سيطرت قوات الأمن على حديقة الحيوانات».

