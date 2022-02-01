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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أمينة خليل تتصدر غلاف إحدي المجلات بإطلالة أنيقة.. شاهد

صدى البلد

نشرت الفنانة أمينة خليل، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت أمينة خليل ، متصدرة غلاف مجلة زهرة الخليج الإماراتية ، بإطلالة انيقة، مما أثار إعجاب متابعيها.

يذكر أن الفنانة أمينة خليل،  خرجت عن صمتها بعد الانتقادات التي وجهت  لها بسبب استخدامها مصطلحات باللغة الإنجليزية، خلال لقائها مع الإعلامي أنس بوخش في برنامج AB talks.

وقالت أمينة خليل في حوار مع اي تي بالعربي " أنا واحدة مولودة برة في أمريكا، وبتكلم عربي وإنجليزي، ولكن أول لغة اتكلمتها في حياتي كانت إنجليزي، كل واحد وشخصيته وكل واحد وحياته".

وأضافت: كل شخص وُلد ونشأ في بيئة مختلفة، ولا يجب أن تحكموا عليّ بسبب تحدثي باللغة الإنجليزية، وأحيانا يكون من السهل عليّ أن أعبر عن نفسي بالإنجليزي، وفي بعض الأحيان توجد كلمات أعبر عنها باللغة العربية.

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