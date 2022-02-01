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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع 1200حالة إشغال ومصادرة مضبوطات متنوعة بأسوان

جهود وأنشطة المحليات
جهود وأنشطة المحليات بأسوان

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بتنفيذ حملة مكبرة بنطاق أحياء جنوب وغرب داخل أسواق السياحى والشواربى والسيدة نفيسة ، بجانب شارعى كسر الحجر وشرق البندر ، وأيضاً أمام محطة سكك حديد الشيخ هارون وسط مشاركة لنواب رئيس المدينة ورؤساء الأحياء وشرطة المرافق والمتابعة الميدانية .

وقد أسفرت عن رفع 1200 حالة إشغال طريق ، ومصادرة 84 مضبوطات متنوعة ، والتي جاءت بالتوازي مع إزالة 5 حالات إشغال بشارع بورسعيد بمدينة كوم أمبو ، وكذا تنفيذ أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات.

حيث يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان واصلت الوحدات المحلية بمختلف المراكز والمدن إستكمال جهودها وأنشطتها فى كافة قطاعات العمل من خلال إزالة التعديات والإشغالات ، وتكثيف النظافة العامة ورفع القمامة والتراكمات والمخلفات ، بالتوازى مع تنفيذ أعمال التطوير والتجميل .

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فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو برفع التراكمات والمخلفات الموجودة بالشوارع والطرق الداخلية بهدف الإرتقاء بمنظومة النظافة العامة والحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى للمدينة ، بينما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بتنفيذ أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات لإضفاء الشكل الجمالى بمختلف أنحاء المدينة ، وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمدينة الرديسية بتنفيذ أعمال التطوير والتجميل والنظافة العامة بالطرق والشوارع والحدائق ، مع غسل الأرصفة .

وكانت قد نظمت كلية الطب ومستشفيات جامعة أسوان، قافلة طبية بقرية غرب سهيل، وذلك في إطار مبادرة "حياة كريمة"، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير القرى المصرية ، وجاءت القافلة برعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان.  

وأكد الدكتور أيمن عثمان بأن دور الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة يأتي تفاعله في مشاركته في كافة المبادرات الرئاسية ومنها مبادرة "حياة كريمة" لتطوير القرى المصرية، مشيرًا إلى أن استمرارية إطلاق الجامعة للقوافل الطبية، يأتي في إطار حرص الجامعة على مشاركتها في خدمة المجتمع المحلي، وذلك من خلال تقديم خدمات متميزة في كافة التخصصات بواسطة خبراء وأساتذة متخصصين بما يتماشى مع أهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأضاف الدكتور أيمن عثمان، أنه في ظل توجيهات القيادة السياسية للمشاركة الفعالة والعمل علي إبراز دور التعليم الجامعي في تطوير المجتمع وتنميته وتوسيع آفاقه المعرفية والثقافية من خلال إسهام مؤسساته في تخريج خريجين قادرين على تطوير مجتمعاتهم. والعمل علي علاج قضايا الشارع بالحلول العلمية والبحثية المتخصصة.

 

جهود وأنشطة المحليات بأسوان
جهود وأنشطة المحليات بأسوان
جهود وأنشطة المحليات بأسوان
جهود وأنشطة المحليات بأسوان
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