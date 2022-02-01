لبني عبد التواب يوسف : ترك أبي 1115 كتاب و ترجمة أعماله صعبة

استقبلت اليوم القاعة الرئيسية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب ندوة بعنوان “ مترجما” بحضور لبنى عبد التواب يوسف و دكتور وليد طلبة و دكتورة مكارم الغمري للحديث حول أعمال رائد أدب الطفل الراحل عبد التواب يوسف.

قالت الدكتورة لبنى عبد التواب : رحلتى كمترجمة بدأت متأخرة كما أن والدى الح كثيرا علي و لكنى كنت اشعر انى لن اقدر على الترجمة جيدا لمشكلة حدثت لي في صغري و ترجمت كتاب “ربع جرام” لأخي ومن هنا و بدأت اترجم لوالدي و ترجمت كتاب “ كان ابى معلما” و قام ابي بكتابته سنة ٧٦ و كتبه في سبعة ايام ولكني ترجمتها في عام كامل و نشرتها فى كتاب واحد باللغة الإنجليزية و العربية .

وتحدثت لبنى عبد التواب يوسف عن موقف حدث في عزاء والدها حيث قامت بأخذ نسخة من الكتاب و وزعتها على الحضور وانتهت النسخ وقتها حيث قمت بتوزيع 300 نسخة.

و تابعت لبنى عبد التواب يوسف قائلة الكتاب عرفني على جدي الذي لم اقابله و عرفني على أستاذ لغة عربية خلاق و مستنير و محب للأطفال و الكبار فانا تربيت فى مدرسة اهتمت باللفة الإنجليزية عن العربية و عرفت ان مدرس اللغة العربية يحفظ القران و لكن لا يقول الغناء حرام و يدرس اللغة العربية و لكن يشرح للطلاب تاريخ و جعرافيا و معني ثوره 1919.

أضافت لبنى عبد التواب يوسف : ترجمت له أشياء كثيرة و لكن كتاباته كانت من الصعب ترجمتها حيث انى كنت اقف عاجزة امام العديد من كتاباته لترجمتها وقد أحببت قصة “الطرومبة” لانها قصة حدثت أمامي في صغري بسبب عمي الذي فقد قدمه بسبب حرب 1956 و كان الموقف وقتها طريف فقدمها ابي بطريقة لطيفة على برنامج ابلة فضيلة و طلبت تجسيدها في الكتب المدرسية من خلال رسام مصري ليظهر الشكل النهائي بمظهر بديع.

و أوضحت لبنى عبد التواب يوسف : ترجمت قصة “ خيال الحقل” و هي بقصة قرأها أطفالنا في السبعينات و رسمها البرجينى وعند تطويرها رسمتها حاليا الفنانة هدى المرشدي بشكل رائع غير طبيعي و كانت ترجمتها غير سهلة تماما و قصص خيال الحقل و كان ابي معلما ترجمت قصص لتدرس للصف الثانوي و يوجد فصل بها يشرح من هو عبد التواب يوسف و لدينا كتاب اسمه في حب عبد التراب يوسف يدرس في الجامعة المصرية,.

و انهت حديثها قائلة : ترك ابي ١١١٥ كتاب في مكتبة البيت وقد حدثني الدكتور هيثم الحاج لان ابي هو شخصية المعرض لأدب الأطفال و سألنى اذا كانت هناك اي كتب جديدة لم تنشر لوالدى و كان هناك كتاب “ السيرة الذاتية لعبد التواب يوسف” و تم نره هذه الدورة في المعرض.

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