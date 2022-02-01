استمرار تطهير خطوط خفض المنسوب وبيارات الصرف ورفع كفاءة النظافة بكفر الشيخ

شهدت مدن ومراكز محافظة كفرالشيخ، استمرار أعمال تطهير وتسليك خطوط خفض المنسوب وبيارات الصرف، و رفع كفاءة النظافة والإنارة وتسوية وتمهيد الطرق، ومتابعة سير العمل بالمشروعات القائمة، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.

تابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، اعمال تطهير وتسليك خطوط خفض المنسوب، وبيارات الصرف الصحي بقري (الزعفران، والتفتيش)، ومتابعة اعمال تسليك خطوط خفض الصرف الصحي (بقرية الزعفران) وتم التطهير والتسليك، ورفع الناتج من الموقع، ومتابعة اعمال تطهير وتسليك خطوط خفض المنسوب (بقرية التفتيش)، والانتهاء من رفع تراكمات الأمطار بشوارع قري (التفتيش ، الابعادية ، السحايت ، ٦١ الحرية)، واستمرار رفع تراكمات الأمطار بنطاق المدارس والملاعب ومراكز الشباب، ومسح الشوارع من مخلفات الأمطار، وجارٍ الانتهاء من رفع كافة المخلفات.

و أشرفَ جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، علي حملة لإزالة المتولد اليومى من القمامة والمخلفات، وتفريغ صناديق القمامة ونقل المخلفات إلي المقلب العمومي بالمدينة، و مسح وتسوية جانبى الطريق العمومي بمدخل المدينة، بالإضافة إلى رفع تراكمات القمامة والمخلفات من المتولد اليومي بشوارع القري، ورفع كفاءة وتمهيد طريق (قرية حلمي حسين) التابعة للوحدة المحلية لقرية (دار السلام) ، وحول محيط المدارس بالقرية، باستخدام جليددر الحملة الميكانية بالمدينة، وذلك لتيسير الحركة والسير على المواطنين والسيارات، و رفع كفاءة وصيانة كشافات وأعمدة الإنارة في عدد من شوارع وأحياء المدينة منها شارع "السنترال"، "وحي نافع"، والشوارع المحيطة بمصنع الكراسي في المدينة، بالإضافة إلى أعمال صيانه لكشافات الإنارة، وشد الأسلاك، وقص الأشجار المتداخلة مع الأسلاك الكهربائية بناحية (كوبري حنفي بقرية الشطوط).

كما تابع السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، علي سير العمل بمنظومة النظافة وخطوط سير المعدات، ورفع الأتربة و المتولد اليومي من القمامة والمخلفات والاراضى الفضاء، ورفع تراكمات القمامة، بأحياء مدينة دسوق جنوب وشمال، و تكثيف جهود جهاز النظافة بالقرى، حيث شهدت قرى (محلة دياى، كفر مجر، محلة أبو على، شباس الشهداء، سنهور المدينة، شابة، العجوزين، أبو مندور، كنيسة الصرادوسى، شباس الملح، كفر العرب)، واستمرار العمل بحملة على جميع الطرق بمداخل القرى، لمسح وتسوية وتمهيد الشوارع، وبصفة خاصة جميع المداخل المؤدية إلى المصالح الحكومية، واستمرار أعمال حملات النظافة، ورفع كفاءة النظافة بنطاق قرى وتوابع مركز دسوق، والقيام بحملات نظافة بجوار كافة المدارس والمرور عليها، والعمل على تسليك خطوط الصرف الصحى، وخفض المنسوب وصفايات الأمطار بالقرى والتوابع، وإصلاح مشاكل المياه والصرف، بالإضافة إلى متابعة سير العمل بمحطات الصرف الصحى لرفع مستوى الخدمات والتواصل مع المواطنين.

وتابع عبد الستار سير العمل بالمشروعات القائمة بالمدينة، منها أعمال التجميل بمدخل دسوق. والوقوف على ما تم انجازه خلال الأسبوع الماضى، ورفع كفاءته وتطويره بداية من "حديقة أم القرى" حتى "ميدان زويل" ومن ميدان زويل متهجا الى طريق فوه، حيث تم بدء العمل بتركيب مقاعد واستراحات بالأرصفة بالتزامن مع اعمال التجميل بمدخل المدينة، وبدء وضع لوحات إرشادية ومرورية بمدخل المدينة بالتزامن مع اعمال التجميل، واستكمال رفع الانارة العامة بها، بالإضافة إلى متابعة تطوير القسم الزراعى "المشتل"، واستمرار تكثيف جهود القسم الزراعى، التابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، وتطوير المشتل لتجميل المدينة، بالاضافه إلى اعمال النظافة والتسوية والتمهيد، وعمل احواض زراعية جديدة، ورفع كفاءة الإنارة العامة بها، و متابعة تنفيذ خطة عمل المشتل فى زراعة النباتات، والتوسعة فى الزراعات داخل المشتل.