وزير الرياضة يطمئن على نتيجة مسحة كورونا لـ بعثة منتخب مصر بالكاميرون

بعد تواصله مع بعثة المنتخب الوطني

اطمأن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي سلبية المسحة الطبية الرسمية التى أجراها المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة الإصابة بفيروس كورونا، استعداداً للقاء منتخب الكاميرون المرتقب يوم الخميس المقبل ضمن نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة بالكاميرون.

وتواصل وزير الشباب والرياضة مع بعثة المنتخب للاطمئنان على كافة الاستعدادات للمباراة التى تترقبها الجماهير المصرية بعد غد، متمنياً لهم التوفيق فى المباراة والفوز بها استكمالاً للأداء المميز الذي يقدمه اللاعبون والانتصارات التى يحققونها بالبطولة.

وتأهل منتخب مصر إلى نصف نهائى بطولة أمم أفريقيا، بعدما فاز على المنتخب المغربى الشقيق بنتيجة ٢/ ١، ليواجه الكاميرون أصحاب الأرض.