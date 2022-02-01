المهن التمثيلية: لم نصدر قرارا بتحويل فريق فيلم أصحاب ولا أعز للتحقيق

أعلنت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان اشرف زكى أن البيان المنسوب لها، والذي تم تداوله بكثافة خلال الساعات الماضية، حول تحويل فريق عمل فيلم "أصحاب ولا أعز" للتحقيق مفبرك مؤكدة انها لم تصدر أي بيان عن الفيلم، سوى البيان الداعم لأعضائها الذي صدر بتاريخ 24 يناير 2022.

بيان نقابة المهن التمثيلية

وأصدرت نقابة المهن التمثيلية فى مصر بياناً بشأن الجدل المثار على فيلم “أصحاب ولا أعز” ، وأعلنت هي الأخرى دعهما لبطلته منى زكي .

وجاء البيان كالتالي: "تابعت نقابة المهن التمثيلية نقيبا وأعضاء، بكل دقة، كافة ردود الأفعال التي ظهرت في وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي، وبعض الآراء من شخصيات سياسية ( منفردة او ممثلة لأحزابها ) والتي جميعها دارت حول العمل الفني فيلم ''أصحاب ولا أعز ''والذي شاركت في بطولته الفنانة المصرية منى ذكي عضو النقابة ونتيجة لهذه المتابعة تؤكد النقابة علي ثوابت أساسية أهمها :

أولا - أن الحفاظ علي حرية الإبداع في دولة مدنية تؤمن بالحرية جزء أساسي من وجدان الفنانين المصريين تحميه النقابة وتدافع عنه .

ثانيا- أن النقابة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي اعتداء لفظي أو محاولة ترهيب معنويه لأي فنان مصري أو النيل منه نتيجة عمل فني ساهم فيه مع مؤلفه ومخرجه ، وستقوم النقابة بدعم الفنانة منى ذكي حال محاولة البعض اتخاذ أي إجراء من أي نوع كان تجاه الفنانة عضو النقابة.

ثالثا : النقابة وهي تحرص علي القيم الأصيلة للمجتمع المصري تؤكد على أن دور الفنون والقوى الناعمة أن تعالج القضايا الشائكة وأن تدق ناقوس الخطر علي ظواهر كثيرة قد تتسرب لمجتمعنا ويجب أن يتصدى لها فنانو مصر ومبدعوها بأعمالهم والتي تكشف كثيرا منها وتعطي رسالة لتنبيه الجميع ، وهذا هو دور الفن في عمومه ودور فنون التمثيل خصوصا".

هذا وتهيب النقابة بالجميع بعدم التعرض لأشخاص أعضائها من الفنانين لمجرد مشاركتهم في عمل قد يتفق البعض او يختلف عليه .. عاشت مصر المستنيرة .. نقيب المهن التمثيلية د/ أشرف ذكي".

منى زكى

عرضت قناة Netflix MENA عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، لقاء مع أبطال فيلم أصحاب ولا أعز، الذي عرضته منصة نتفليكس قبل أيام قليلة، وأثار جدلًا كبيرًا فور عرضه.

وتحدثت الفنانة منى زكي، عن اللعبة التي لعبها أبطال فيلم أصحاب ولا أعز - التي اعتمدت على إظهار أسرار الأبطال في جلسة بين الأصدقاء- إذ قالت «منى»: «أكيد ألعبها في الحياة العادية معنديش أي مشكلة؛ لأن أنا عموما معنديش أسرار رهيبة في حياتي».

منى زكي: "أنا مش سلعة.. وبعمل الحاجة اللي بحبها وتضيف ليا

حلت الفنانة منى زكي، ضيفة في لقاء تليفزيوني قديم على فضائية دريم من تقديم الإعلامي محمود سعد، حيث تحدثت عن سبب عدم كتابة سيناريوهات تستهدف الفنانات مثلما يحدث مع الفنانين، وكشفت أيضًا حقيقة الشائعات حول خلافها مع الفنانة حنان ترك.

وقالت الفنانة منى زكي:"بدأت اقعد مع كتاب سيناريو واتناقش معاهم في فكرة إن لازم يكون في سيناريو تكون الممثلة البنت هى العمود الفقري بتاعه ولكن الرد كالآتي انتو عندكوا ايه تتكلموا عنه كبنات.. فأنا لما اترد عليا كده فحسيت إن أنا مينفعش أكمل الحوار خلاص".

وأجابت منى زكي عن سؤال: "هل هناك بينك وبين حنان ترك أية مشكلات نظرًا لحدة المنافسة الفنية بينكما؟"، قائلة: "مفيش بيني وبين حنان أي مشاكل وموضوع الشغل أنا مؤمنة جدًا إن هو نصيب وكل واحد ليه رزقه ومحدش بياخد رزق حد".

وعلقت منى على كلام الإعلامي محمود سعد حول اهتمام جميع الممثلين حاليًا بجمع الإيرادات وأنها تمثل الهدف الأول من العمل، قائلة: "أصل لو الممثل هيفكر بالطريقة دي يبقى هو شايف نفسه سلعة وأنا مش شايفة إن أنا سلعة، أنا شايفة إن أنا بعمل حاجة بحبها وأضيف لها وتضيف لي".