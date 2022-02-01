أنغام تحيي حفلا غنائيا في قصر عابدين 25 فبراير

تحيي الفنانة أنغام حفلا غنائيا يوم 25 فبراير الجارى بقصر عابدين بمشاركة المايسترو هانى فرحات.

وأحيت الفنانة أخر حفلاتها ضمن فعاليات موسم الرياض بمصاحبة المايسترو هاني فرحات، كما ظهرت مع برنامج "من الدوبلكس"مع أبلة فاهيتا.

وحلت المطربة أنغام ضيفة على راديو إنرجي 92.1، بعد اختيارها نجمة شهر يناير للحديث عن أعمالها الأخيرة، ومشوارها الفني، وكواليس أغانيه التي حققت نجاحا كبيرا، في حلقة خاصة مع وائل منصور وزهرة رامي.

وكشفت الفنانة أنغام عن مفاجأة تستعد لمشاركتها مع الجمهور خلال الفترة المقبلة، وهي تسجيل جديد لأغنية تتر مسلسل "حديث الصباح والمساء" التي حققت نجاحا كبيرا على مدار السنوات الماضية.

وقالت أنغام إنها ستقدم الأغنية بشكل مختلف "لايف" أثناء تسجيل أحد البرامج التي رفضت الكشف عنها، ووعدت الجمهور بأنهم على موعد مع هذا العمل قريبا.

وتحدثت أنغام عن رفضها غناء تتر "حديث الصباح والمساء" في حفلاتها من قبل، موضحة أن المسلسل رغم تحقيقه نجاحا ومشاهدات عالية، إلا أنه من سنوات طويلة يعرفه أجيال ولا تتذكره بعض الأجيال الجديدة.

واستطردت أنغام أن تتر "حديث الصباح والمساء" يعبر عن حدوتة المسلسل، ووصفت نفسها بأنها "جبانة" في اختيارات الأغاني التي تقدمها على المسرح موضحة "بخاف ماخدش السوكسيه المظبوط ".

وقالت أنغام إنها فخورة و"حظها حلو" في الوقت نفسه بغناء تتر مسلسل العائلة، وأنه عمل موجود في السيرة الذاتية الخاصة بها وتاريخها، لذا قدمته أكثر من مرة على المسرح.