زقاق المدق.. بثينة رشوان تكشف تفاصيل عودتها ورفضها الزواج من مخرج شهير بندوة صدى البلد|شاهد

حلت الفنانة بثينة رشوان ضيفة على موقع صدى البلد وذلك بعد عودتها إلى التمثيل بعد غياب 9 سنوات من خلال مسرحية "زقاق المدق".

وتحدثت بثينة رشوان عن دورها فى المسرحية وسر عودتها من خلال نص مسرحي مأخوذ عن رواية نجيب محفوظ، كما تحدثت عن اتجاهها إلى البيزنس طوال فترة ابتعادها عن التمثيل.

وتطرقت بثينة رشوان إلى تفاصيل استبعادها من مسلسل "المال والبنون" بسبب رفضها الزواج من المخرج مجدي أبو عميرة والذي اشترط ترك التمثيل من أجل اتمام الزواج وعندما رفضت قرر استبعادها.

قالت الفنانة بثينة رشوان، إن مواصفات زوجي القادم أن يحبني بأخلاص ويخاف علي وان يكون بيننا ثقة ويحتويني ، مؤكدة أنا بطبيعتي لا اقصر في شيء .

وأضافت بثينة رشوان خلال لقائها في برنامج " كلام الناس " المذاع علي قناه " أم بي سي مصر " ، أن أخر أعمالها الفنية كانت مسرح وبعدها ابتعدت تدريجيا عن الوسط الفني بدون أي مبررات .

وأوضحت بثينة رشوان، أنها بعد ترك العمل في الفن توجهت للعمل في مجال البيزنس وبالتحديد في مجال الإكسسوار الحريمي والشنط والأحذية ولدي الأن 3 محال .