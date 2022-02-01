حمو بيكا: أفلام محمد رمضان سبب الأغاني الخارجة

قال مطرب المهرجانات حمو بيكا، إن السبب في كلمات الأغاني التي بها ألفاظ خارجة هي بعض قصص الأفلام التي كانت تعرض في الوقت السابق، لأنه كان يقدمها للجمهور من خلال أغاني المهرجانات.

وتابع «حمو بيكا» خلال تصريحاته لـ «ETC» : اللي كنت بشوفه في الافلام بقوله في الأغاني، و أفلام محمد رمضان هي سبب كلمات الأغاني الخارجة القديمة بتاعتى مثل عبده موته الألماني ودلوقتي خلاص مبقاش يقول الالفاظ دي، لان الاول حاجة ودلوقتى حاجة.

وأضاف «حمو بيكا» : «ممثلين كبار بيقولوا كلام المفروض ما يتقلش، مثل باسم سمرة، وفيه ممثلين كتير بيقولوا كلام المفروض مايتقلش لان فيه الفاظ خارجة.

بقالي 5 سنين بيوقفوني وبيقطعوا لقمة عيشي

وجه مطرب المهرجانات حمو بيكا، رسالة لـ نقابة المهن الموسيقية، قائلا«بقالي 5 سنين بيوقفوني وبيقطعوا لقمة عيشي، وبيقولولي اطلع غني بره مصر، وكل شغلي خارج البلد دلوقتي، وازاي كل حياتي هنا ومش شغال في بلدي، وأنا مش فارق معايا أي حاجة خلاص».

وقال «حمو بيكا» خلال تصريحاته لـ «ETC» : «أنت مش ربنا لانك عبد زي زيك، وربنا هو اللي بيرزق واللي خلاك تتحكم فيا إن ربنا إداك السلطة»، متابعا: «هاني شاكر ميعرفش اي حاجة وميرضاش باللي انا فيه ده، مضيفا : «الـ 13 شخص اللي كانوا ممنوعين من الغناء اتشكل لهم لجنة في طنطا وأنا جابولي ناس من الأوبرا وقالولي روح اتعلم الأول، وده كده مفيش ظلم ولا افتراء ليا يعني، ولكن ربنا كبير».