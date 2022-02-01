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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

رئيس جامعة الأزهر يثمن جهود مؤسسة العربي في خدمة الصناعة الوطنية

وفد مؤسسة العربية
وفد مؤسسة العربية في جامعة الأزهر

أشاد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة ، بجهود مؤسسة العربي الخيرية في خدمة الصناعة الوطنية.


وأعلن الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، خلال استقباله المهندس محمد محمود العربي تقديم كل الدعم لمؤسسة العربي؛ من خلال التعاون واستثمار الطاقات العلمية في كليات الهندسة، والعلوم بجامعة الأزهر. 

وخلال اللقاء تم الاتفاق على قيام طلاب كليات الهندسة والعلوم بزيارات ميدانية إلى مقر الشركة؛ لتدريبهم عمليًّا على أرض الواقع، بجانب الإفادة من تجربة فريق إيناكتس جامعة الأزهر الذي تم تتويجه الأول على العالم في مجال ريادة الأعمال. 


جاء ذلك بحضور كل من: الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاعي المستشفيات وخدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الأزهر، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والأستاذ سعيد محمد علي عبد الرحيم، أمين عام الجامعة، واللواء أيمن الدرديري، رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية والأمن، والدكتور محمد مهني، عميد كلية الهندسة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، والدكتور سيد مرجان، عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بدمنهور، والدكتور إبراهيم السمادوني، وكيل كلية التربية السابق عضو لجنة خدمة المجتمع بجامعة الأزهر، وشام علي، مقرر لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وفد مؤسسة العربية في جامعة الأزهر
وفد مؤسسة العربية في جامعة الأزهر
وفد مؤسسة العربية في جامعة الأزهر
وفد مؤسسة العربية في جامعة الأزهر
وفد مؤسسة العربية في جامعة الأزهر
وفد مؤسسة العربية في جامعة الأزهر
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