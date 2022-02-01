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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع سيدة إثر نشوب حريق في منزل بـ كفر الشيخ

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهدت منطقة تقسيم 4 بغرب مدينة كفر الشيخ، مساء اليوم، مصرع سيدة إثر تعرضها لحريق داخل منزلها، وجرى نقلها إلى المستشفى جثة هامدة.


وكان اللواء أشرف صلاح درويش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطاراً يفيد نشوب حريق بمنزل بدائرة قسم ثان كفر الشيخ، ونتج عن وفاة سيدة تدعى ع.ع 55 سنة، ربة منزل، متأثرة بإصابتها جراء هذا الحريق.

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وكشفت تحريات المباحث الجنائية عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وأن المتوفاة لقيت مصرعها متأثرة بإصابتها نتيجة الحريق بمنزلها، وجرى السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المنازل المجاورة بواسطة رجال الشرطة والحماية المدنية.

 

حرر رجال الشرطة المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

الحماية المدنية مستشفي الداخلية داخل منزلها جثة هامدة وفاة سيدة نشوب حريق

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