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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

النشرة الدينية .. دار الإفتاء تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بحلول شهر رجب.. وتعلن: غدا أول أيام الشهر الحرام

النشرة الدينية
النشرة الدينية

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار والفتاوى الدينية المهمة نرصد أبرزها في النشرة الدينية.

دار الإفتاء: غدا الأربعاء أول أيام شهر رجب لعام 1443 هجرية

 

دار الإفتاء تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بحلول شهر رجب

 

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النشرة الدينية دار الإفتاء شهر رجب علاج الوسواس القهري القران الكريم

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