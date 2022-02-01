النشرة الدينية .. دار الإفتاء تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بحلول شهر رجب.. وتعلن: غدا أول أيام الشهر الحرام

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار والفتاوى الدينية المهمة نرصد أبرزها في النشرة الدينية.
دار الإفتاء: غدا الأربعاء أول أيام شهر رجب لعام 1443 هجرية
دار الإفتاء تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بحلول شهر رجب
أحداث رجب وفضائل العبادة فيه.. علي جمعة يكشف سر تعظيم هذا الشهر
تحذير شديد من الله في شهر رجب .. انتبه لنفسك
هل الظلم وارتكاب الذنوب في الأشهر الحرم أكثر سوءا؟ علي جمعة يرد.. فيديو
خالد الجندي: القرآن الكريم يمثل علاجا نفسيا لمن يخشى الموت والقتل
حكم الكسل عن صلاة الفجر بسبب البرد
اعتقاد خاطئ عن كفارة اليمين.. الصيام ليس الخيار الأول
علاج الوسواس القهري.. أدعية وآيات رددها تشفيك وتطمئنك
هل سنرى النبي يوم القيامة ونجالسه ونتكلم معه؟
تسبيح لقضاء الدين.. 15 كلمة لا ترد في هذا الصباح