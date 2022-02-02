أخبار البرلمان| بشرى سارة بشأن أسعار السيارات الكهربائية.. القانون يلزم أصحاب العقارات بتأمين المباني حفاظا على الأرواح الأربعاء 02/فبراير/2022 - 12:46 ص 2/2/2022 12:46:44 AM طباعة شارك مجلس النواب حسن رضوان نشر "صدى البلد"، عددًا من الأخبار المتعلقة بالشأن السياسي والبرلماني خلال الساعات القليلة الماضية، نرصد أبرزها: عقوبة التستر على موظف متعاطي المخدرات.. القانون يوضح بعد ضبط 150 طربة حشيش.. تعرف على عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة بالقانون ..ما هي الإجراءات الخاصة بتعويضات الخسائر البحرية للبضائع ؟ بعد التوجيه الرئاسي.. خطة النواب تزف بشرى بشأن أسعار السيارات الكهربائية لتجنب سيناريو حريق الحسين: القانون يلزم أصحاب العقارات بتأمين المباني حفاظا على الأرواح بعد حبس معلمة سخرت من طالب..تعرف على عقوبات التنمر وحالات تشديد حكم القضاء 3 شروط أساسية لبدء عملية فحص طلبات براءة الاختراعات.. اعرفها طباعة شارك المخدرات أسعار السيارات تعاطي المخدرات تأمين الكهرباء العقارات عقوبات التنمر