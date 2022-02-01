عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

غدا.. دينا الشربيني تشوق الجمهور للعرض الأول لـ حامل اللقب

صدى البلد

روجت  دينا الشربيني لفيلم "حامل اللقب" عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام".

ونشرت دينا البوستر الترويجي للفيلم، وكتبت: "بيقولك حامل اللقب بكرا في جميع دور العرض! متحمسين؟.

وطرحت الشركة المنتجة البوستر الرسمي لفيلم “حامل اللقب” تمهيدا لعرضه في السينمات.


ويُعد الفيلم البطولة المطلقة الأولى لـ هشام ماجد، بعد تعاون في أعمال عديدة مع الفنان أحمد فهمي وشيكو، وكانت أبرز أعماله فيلمي"حملة فريزر" و"قلب أمه".

من ناحية أخرى تواصل الفنانة دينا الشربيني تصوير دورها ضمن أحداث مسلسل مشوار والذى تخوض من خلاله الماراثون الرمضاني القادم ويشارك في بطولته محمد رمضان ومن إخراج محمد ياسين.

اجرا اطلالات دينا الشربيني أخبار دينا الشربيني دينا الشربيني إطلالات دينا الشربيني

ترشيحاتنا

بركات: موسيماني أخطأ بالحديث عن تجديد تعاقده مع الأهلي في المؤتمرات الصحفية

سمير فرج: أمريكا تدرك أن مصر صمام الأمان في المنطقة

سمير فرج: واشنطن لا تملك سوى فرض العقوبات على إيران

بعد إعادة لصقها.. لجنة التحقيق في اقتحام الكونجرس تتسلم وثائق مزقها ترامب

روبوت يسرق طعام نجمة التزلج الروسية ميدفيديفا في الصين

سمير صبري: اشتريت ملابس التوت والنبوت من الوكالة وفضلت عدم غسلها.. صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد هبة وياسمين.. طقس الخميس والجمعة يرعب المصريين .. التفاصيل كاملة

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من موجة طقس سيئ يومي الخميس والجمعة |فيديو

نقل الدكتور هاني الناظر للمستشفى متأثرا بـ كورونا | تفاصيل

كيفية التقديم على وحدات دار وسكن وجنة مصر بمقدم 40 ألف جنيه

قبل مواجهة الكاميرون.. إصابات منتخب مصر مستمرة بـ الكان..7 لاعبين في5 مباريات

اتحاد الكرة: معامل الكاميرون رفضت إجراء مسحة للاعبى منتخب مصر

تبدأ 5 فبراير .. التعليم تنفي تعديل موعد أجازة نصف العام

كيف نشاهد مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية.. القنوات الناقلة وطُرق المشاهدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد التعاقد عليه رسمياً| تعرف على مواصفات المدفع المصري الجديد

القوات المسلحة تعلن رسمياً التعاقد على المدفع الكوري الجنوبي k9 بتصنيع محلي

عايز سيارة ويكمل تعليمه.. طالب ثانوي يبتز إيلون ماسك لإيقاف تتبع طائرته الخاصة

زقاق المدق.. بثينة رشوان تكشف تفاصيل عودتها ورفضها الزواج من مخرج شهير بندوة صدى البلد|شاهد

فيديو

أنت عايز واحد يلتك علقة.. مبروك عطية يشن هجوما على إسلام البحيري |فيديوجراف

ربنا يسترها.. السجل الأسود لـ بكاري جاساما حكم مباراة مصر والكاميرون|فيديو جراف

قلب ابني عليا حجر .. بوسي تحظر والدها وابن شريفة ماهر يضربها “فيديو”

بعد التعاقد عليه رسمياً| تعرف على مواصفات المدفع المصري الجديد

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

عبدالمعطى أحمد

بين حرية الإبداع وقيم المجتمع

د/علاء الشال

تواضعوا تكسبوا محبة الخلق

نيفين منصور

نعم أنت ممل

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «15»

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة والتشريعات المالية الحديثة

إلهام أبو الفتح

الكنز الحقيقي

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

اﻟﻤﺰﻳﺪ