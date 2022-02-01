غدا.. دينا الشربيني تشوق الجمهور للعرض الأول لـ حامل اللقب

روجت دينا الشربيني لفيلم "حامل اللقب" عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام".

ونشرت دينا البوستر الترويجي للفيلم، وكتبت: "بيقولك حامل اللقب بكرا في جميع دور العرض! متحمسين؟.

وطرحت الشركة المنتجة البوستر الرسمي لفيلم “حامل اللقب” تمهيدا لعرضه في السينمات.



ويُعد الفيلم البطولة المطلقة الأولى لـ هشام ماجد، بعد تعاون في أعمال عديدة مع الفنان أحمد فهمي وشيكو، وكانت أبرز أعماله فيلمي"حملة فريزر" و"قلب أمه".

من ناحية أخرى تواصل الفنانة دينا الشربيني تصوير دورها ضمن أحداث مسلسل مشوار والذى تخوض من خلاله الماراثون الرمضاني القادم ويشارك في بطولته محمد رمضان ومن إخراج محمد ياسين.