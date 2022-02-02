أسماء أبواليزيد تمازح جمهورها: لما تشوف الأكل داخل عليك |شاهد

نشرت الفنانة أسماء أبو اليزيد، صورة جديدة لها، من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت أسماء أبو اليزيد، في الصورة من لبنان وعلقت قائلة:"لما تشوف الأكل داخل عليك" .

يذكر أن روجت أسماء أبو اليزيد لمسلسل “الجسر” وكتبت معلقة من خلال الصور: هلال و زينة مسلسل #الجسر.

مسلسل “الجسر” تقوم ببطولته نيللى كريم وعمرو سعد وتدور أحداثه فى إطار تشويقى، وهو قصة وإخراج بيتر ميمي وكتابة محمد سليمان عبد المالك، ويُعرض على "شاهد VIP".

مسلسل الجسر

قال الكاتب محمد سليمان عبد المالك أن "الجسر"، تجربة مغايرة لكل ما يقدم على مستوى مصر والعالم العربي، مشيراً إلى "أنني من الشغوفين في تقديم أعمال درامية تدور أحداثها ما بعد نهاية العالم، وهذا النوع منحصر في الغرب حتى الآن، لذا تحمست جداً لخوض التجربة". ويلفت إلى "أن الخيال العلمي أو خيال ما بعد نهاية العالم موجود في مخيلتنا الإبداعية لكنه لم يترجم بصرياً في تجربة ترضينا، لذا حينما طرح ميمي عليّ الفكرة تحمست جداً".