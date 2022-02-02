أمطار ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تكشف عن موعد آخر للتقلبات الجوية

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس الآن أكثر من رائع، وهناك ارتفاع في درجات الحرارة شهدناه أمس وأيضا اليوم، إلى جانب سطوع أشعة الشمس، ولكن الطقس مازال شديد البرودة أثناء فترات الليل.



وأضافت "شاكر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دي ام سي"، أن هذا الإرتفاع فى درجات الحرارة يكون نتيجة الكتلة الجنوبية الغربية القادمة من الصحراء الغربية، موضحة أنه سيكون هناك نشاط بالرياح موجودة بالمناطق الغربية للبلاد، ومن الممكن أن تكون مثيرة للأتربة مثل السلوم ومطروح.



ونصحت المواطنين، أنه على الرغم من الارتفاع في درجات الحرارة والاستقرار اليوم وغدا إلا أنه لا يجب ان ننخدع في هذا الطقس، حيث إنه بداية من غدا هناك حالة جديدة من التقلبات الجوية، نتيجة وجود منخفض جوى يؤثر على البحر المتوسط، سيبدأ بنشاط بالرياح على معظم أنحاء الجمهورية، من الممكن أن تصحب معها بعض الأتربة، خاصة المناطق الصحراوية والطرق المكشوفة.



وأشارت إلى أن تلك التقلبات مستمرة حتي يوم الجمعة، متابعة أنه سيكون هناك تساقط بالأمطار متوسطة الشدة، وغزيرة على السواحل الشمالية، مثل مطروح والإسكندرية وكفر الشيخ والبحيرة ودمياط وبورسعيد، وستمتد إلى الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد يوم الخميس مساء ومدن القناة.

