عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أمطار ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تكشف عن موعد آخر للتقلبات الجوية

الارصاد
الارصاد

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس الآن أكثر من رائع، وهناك ارتفاع في درجات الحرارة شهدناه أمس وأيضا اليوم، إلى جانب سطوع أشعة الشمس، ولكن الطقس مازال شديد البرودة أثناء فترات الليل.


وأضافت "شاكر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دي ام سي"، أن هذا الإرتفاع فى درجات الحرارة يكون نتيجة الكتلة الجنوبية الغربية القادمة من الصحراء الغربية، موضحة أنه سيكون هناك نشاط بالرياح موجودة بالمناطق الغربية للبلاد، ومن الممكن أن تكون مثيرة للأتربة مثل السلوم ومطروح.


ونصحت المواطنين، أنه على الرغم من الارتفاع في درجات الحرارة والاستقرار اليوم وغدا إلا أنه لا يجب ان ننخدع في هذا الطقس، حيث إنه بداية من غدا هناك حالة جديدة من التقلبات الجوية، نتيجة وجود منخفض جوى يؤثر على البحر المتوسط، سيبدأ بنشاط بالرياح على معظم أنحاء الجمهورية، من الممكن أن تصحب معها بعض الأتربة، خاصة المناطق الصحراوية والطرق المكشوفة.


وأشارت إلى أن تلك التقلبات مستمرة حتي يوم الجمعة، متابعة أنه سيكون هناك تساقط بالأمطار متوسطة الشدة، وغزيرة على السواحل الشمالية، مثل مطروح والإسكندرية وكفر الشيخ والبحيرة ودمياط وبورسعيد، وستمتد إلى الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد  يوم الخميس مساء ومدن القناة.
 

هيئة الأرصاد الجوية الطقس إرتفاع فى درجات الحرارة الكتلة الجنوبية الغربية نشاط بالرياح مطروح منخفض جوى تساقط بالأمطار

ترشيحاتنا

محمد الملاح المحلل الشرعي يواجه المشدد وغرامة 20 ألف جنيه بتهمة ترويج الشائعات

خياطة الأرضية.. مونديال أندية استثنائي بتقنية جديدة في ملاعب أبوظبي

أمطار ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تكشف عن موعد آخر للتقلبات الجوية

مد إجازة نصف العام في المدارس والجامعات.. التعليم ترد

وزيرة الهجرة: أكثر من 40 ألف وثيقة تأمين على المصريين في الخارج خلال شهر

بنمو 19%.. مصر تصدر صناعات غذائية بـ 4.1 مليار دولار خلال 2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد هبة وياسمين.. طقس الخميس والجمعة يرعب المصريين .. التفاصيل كاملة

كيفية التقديم على وحدات دار وسكن وجنة مصر بمقدم 40 ألف جنيه

تحذير من منشور قديم.. وزير التعليم ينفي مد إجازة نصف العام

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من موجة طقس سيئ يومي الخميس والجمعة |فيديو

لتجنب عقوبات قانون قيصر.. قرار أمريكي بشأن نقل الغاز المصري إلى لبنان خلال أيام

نقل الدكتور هاني الناظر للمستشفى متأثرا بـ كورونا | تفاصيل

رد فعل اتحاد الكرة على عقوبات الـ كاف ضد منتخب مصر.. حازم إمام يكشفها

إبراهيم سعيد ‏للإعلاميين واللاعبين: ياريت تبقوا تسألوا وتطمنوا على ‏النجم عمرو زكي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غياب إياد نصار وغادة عادل عن العرض الخاص لفيلم 11:11.. صور

نذر نفسه وماله لخدمة مرضى السرطان.. كيف ودع أهالي السيدة زينب عم ظاظا الجزار؟

بعد التعاقد عليه رسمياً| تعرف على مواصفات المدفع المصري الجديد

القوات المسلحة تعلن رسمياً التعاقد على المدفع الكوري الجنوبي k9 بتصنيع محلي

فيديو

جاهزة للتسليم الفوري.. تفاصيل وحدات جديدة لمتوسطي الدخل

أنت عايز واحد يلتك علقة.. مبروك عطية يشن هجوما على إسلام البحيري |فيديوجراف

ربنا يسترها.. السجل الأسود لـ بكاري جاساما حكم مباراة مصر والكاميرون|فيديو جراف

قلب ابني عليا حجر .. بوسي تحظر والدها وابن شريفة ماهر يضربها “فيديو”

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

عبدالمعطى أحمد

بين حرية الإبداع وقيم المجتمع

د/علاء الشال

تواضعوا تكسبوا محبة الخلق

نيفين منصور

نعم أنت ممل

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «15»

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة والتشريعات المالية الحديثة

إلهام أبو الفتح

الكنز الحقيقي

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

اﻟﻤﺰﻳﺪ