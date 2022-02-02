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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انخفاض في درجات الحرارة وتدني الرؤية .. تعرف على طقس السعودية اليوم

الطقس - ارشيفي
الطقس - ارشيفي

توقّع المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية  في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على شرق ووسط وجنوب المملكة؛ يُصاحب ذلك نشاطٌ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.

ووفق التقرير ، تتأثر الأجزاء الداخلية من جنوب غرب وغرب المملكة بالعوالق الترابية والأتربة المثارة، وكذلك منطقتَي الجوف وحائل، في حين تتهيّأ الفرصة لتكوُّن الضباب على: جازان، عسير، الباحة، وأجزاءٍ من شرق المملكة ووسطها.

ولفت التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 10 - 30 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وشمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10 - 30 كم/ساعة على الجزأين الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 25 - 50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين؛ قد يصل إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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رياح مثيرة للأتربة وسحب ممطرة... تعرف على طقس السعودية اليوم

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برد وصقيع وغبار .. تعرف علي حالة طقس السعودية اليوم السبت

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