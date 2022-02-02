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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فايزر تطالب بتصريح لاستخدام طارئ للقاح للأطفال دون سن الخامسة

صدى البلد

طلبت شركة Pfizer من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الحصول على تصريح استخدام طارئ للقاح للأطفال دون سن الخامسة.

ووفقا لما نشرته ABC News، تنتظر هذه الخطوة الموافقات حيث تقوم إدارة الغذاء والدواء بمراجعة البيانات، وتقديمها إلى مستشاريها المستقلين، ومن المحتمل أن تصرح باللقاح في الأسابيع المقبلة، حيث من المقرر بالفعل أن يعقد المستشارون المستقلون لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية جلسة استماع عامة في 15 فبراير.

وفي خلال شهر، سيتم تقديم البيانات إلى المستشارين المستقلين لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها لمراجعة أخرى، حتى توصية مدير مركز السيطرة على الأمراض روشيل والينسكي.

اعتبارًا من الآن، يتوفر لقاح فايزر المكون من جرعتين لأي شخص يزيد عمره على 5 سنوات وتتوفر حقنة معززة بعد خمسة أشهر لأي شخص يزيد عمره على 12 عامًا.

أعلنت شركة Pfizer أنها تتمتع بسلامة وفعالية لقاحها للأطفال دون سن الخامسة، لكنها قررت أن نظام الجرعتين لم يكن فعالًا للأطفال بعمر 2 و3 و4 سنوات كما هو الحال بالنسبة للبالغين، حيث إن جرعة الأطفال أقل من 5 سنوات هي عُشر الجرعة للبالغين.

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