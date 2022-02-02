عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة سوداء.. تارا عماد تبهر متابعيها بأحدث إطلالة لها

تارا عماد
تارا عماد

نشرت تارا عماد صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

 

وظهرت تارا عماد في الصور بإطلالة سوداء أنيقة مما أثارت إعجاب متابعيها.

 

يذكر أن روجت الفنانة تارا عماد لمسلسلها الجديد في رمضان من خلال نشر بوستر المسلسل علي موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت تارا عماد، في البوستر و علقت قائلة: سوتس بالعربي 

 

حيث نشر المنتج طارق الجناينى ، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي ، بوسترات مسلسل سوتس ، والمقرر عرضه خلال الماراثون الرمضانى القادم . 

مسلسل سوتس من بطولة آسر ياسين، وهو النسخة العربية من Suits من إنتاج طارق الجنايني، وإخراج مريم الأحمدي، وتحظي النسخة الأمريكية من المسلسل بشعبية كبيرة في الوطن العربي، حيث حصد المسلسل تقييم 8.4 على موقع IMDb.

 

مسلسل سوتس من المقرر أن يشارك فى بطولته كل من أحمد داوود وصبا مبارك ومحمد شاهين وتارا عماد وريم مصطفى .

تارا عماد انستجرام الفن اطلالة صور مسلسل التواصل الاجتماعي

موضوعات متعلقة

من سيارتها.. درة تخطف الأنظار بأحدث ظهور لها

بإطلالة ساحرة من جدة.. صبا مبارك تتألق في أحدث ظهور لها عبر انستجرام

بصورة صباحية.. تامر هجرس يخطف الأنظار من أحدث ظهور له

شام الذهبي تخطف الأنظار برفقه خطيبها وشقيقها

بإطلالة شتوية…بورجو أوزبيرك تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

شاهد.. خالد سليم في أحدث ظهور له بالإسكندرية

بمكياج جذاب.. مي سليم تتألق في أحدث ظهور لها

بإطلالة ساحرة.. ديميت أوزديمير تبهر متابعيها في أحدث جلسة تصوير

ترشيحاتنا

مشروعات قوانين واتفاقيات دولية .. ننشر جدول أعمال جلسات النواب المقبلة

سورة قرآنية تشفي جسدك وتزيد رزقك وترى بفضلها العجب في حياتك

مصادر من أوبك+ تستبعد زيادة الإنتاج رغم ارتفاع سعر النفط

بداية من مارس.. الحكومة: تطبيق إلزامي لمعايير جودة المنتجات المستوردة

وزير المالية: استطعنا تحقيق نمو في الإيرادات بأكثر من 10.5%

بث مباشر مباراة السنغال وبوركينا فاسو اليوم في نصف نهائي أمم أفريقيا 2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مد إجازة نصف العام في المدارس والجامعات..التعليم تنفي

بين الاكتئاب والغيبوبة.. كيف يعيش «عمرو زكي» وما تفاصيل حالته الصحية ؟

بعد هبة وياسمين.. طقس الخميس والجمعة يرعب المصريين .. التفاصيل كاملة

لضمان الجودة.. أول مارس بدء التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات

تحذير من منشور قديم.. وزير التعليم ينفي مد إجازة نصف العام

النيابة العامة: حبس المتهم محمد الملاح المعروف بـ المحلل الشرعي لإذاعته أخبارًا كاذبة

بعد قليل.. مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من موجة طقس سيئ يومي الخميس والجمعة |فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل دجاج محشي خطوة بخطوة

طريقة عمل الفراخ المشوية بالزبادي والليمون بتكاليف بسيطة

غياب إياد نصار وغادة عادل عن العرض الخاص لفيلم 11:11.. صور

نذر نفسه وماله لخدمة مرضى السرطان.. كيف ودع أهالي السيدة زينب عم ظاظا الجزار؟

فيديو

بعد سنواتٍ من الإلتزام.. فنانات خلعن الحجاب.. فيديوجراف

وجّهت الشكر لـ الداخلية.. وفاء عامر تكشف عن خسائر حريق عمارتها

جاهزة للتسليم الفوري.. تفاصيل وحدات جديدة لمتوسطي الدخل

أنت عايز واحد يلتك علقة.. مبروك عطية يشن هجوما على إسلام البحيري |فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

عبدالمعطى أحمد

بين حرية الإبداع وقيم المجتمع

د/علاء الشال

تواضعوا تكسبوا محبة الخلق

نيفين منصور

نعم أنت ممل

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «15»

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة والتشريعات المالية الحديثة

إلهام أبو الفتح

الكنز الحقيقي

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

اﻟﻤﺰﻳﺪ