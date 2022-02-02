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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يتابع تنفيذ مشروعات حياة كريمة بقرى مطوبس.. صور

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، الأعمال الجارية بمشروعات حياة كريمة بقرى مركز مطوبس، ومناقشة ما يتم إنجازه على أرض الواقع من خلال عقد اجتماع بحضور المهندس محمد سالم، مكتب رئيس مجلس الوزراء، وممثلي دار الهندسة، واستشاري رئاسة مجلس الوزراء، ومحمد رأفت، معاون محافظ كفر الشيخ، للمشروعات، ورئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب ورئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي وممثلي هيئة الابنية التعليمية ووزارة الاتصالات وجهاز تعمير الساحل الشمالي، لمناقشة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ومتابعة نسب التنفيذ والوقوف على ما يتم بذله من مجهودات في سبيل إنجاز المشروعات المختلفة.

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وتم مناقشة المشروعات الجارية بقطاع مياه الشرب والتي من المقرر يتم الانتهاء منها  30 يونيو المقبل، وتشمل أعمال مد وتدعيم ومد خطوط مياه ورفع كفاءة وتوسعات محطات مياه لتصل القدرة إلى 1500 ل/ث، لتغطي مياه الشرب النظيفة كامل مركز مطوبس.


كما تمت مناقشة مشروعات الصرف الجارية سواء محطات المعالجة أو الروافع والشبكات والتي تجري بنسب تنفيذ 47٪ تقريبا كما تم مناقشة مشروع الصرف الصحي بالجزيرة الخضراء سواء الروافع أو محطة المعالجة والتي سيتم استئناف العمل بها لتخدم  12 قرية رئيسية وتوابعها، ومحطة معالجة قمسيون شرق لخدمة باقي القرى والتوابع.
 

وتم التأكيد على خدمة جميع القرى والتوابع وامتدادات القرى المخدومة بخدمة الصرف الصحي مع نهاية أعمال المبادرة بمركز مطوبس، كما تم مناقشة عدد من الموضوعات بعض معوقات التنفيذ بعدد من المدارس الجاري تنفيذها خاصة أعمال الصيانة ووضح حلول للبدء في التنفيذ مع مراعاة التنسيق أثناء التنفيذ بالنسبة للمدارس المقرر اجراء امتحانات نصف العام بها كما تم استعراض الموقف التنفيذى للمشروعات المختلفة ونسب التنفيذ حيث من المقرر انهاء كافة المشروعات قبل بداية العام الدراسي الجديد.

 

كما تم مناقشة مشروعات وزارة الاتصالات من أعمال البنية التحتية ورفع كفاءة السنترالات وانشاء مقرات جديدة بالقرى بمركز مطوبس خلال المرحلة الجارية ،كما شددت المحافظة على أهمية مراعاة وضع كافة الخدمات المطلوبة ضمن خطط الوزارة ليكمل منظومة التحول الرقمي المستهدف تعميمها بالمراكز المستهدفة بالمبادرة.
كما تم استعراض المشروعات التي يشرف على تنفيذها جهاز تعمير الساحل الشمالي "مراكز الشباب ، الصحة، المجمعات الخدمية ، الكبرى على مجارى مائية " حيث تم مراجعة نسب التنفيذ وما تبذله المحافظة في تذليل كافة الصعوبات في سبيل إنجاز الأعمال في التوقيتات المحددة.
 

وتفقد وفد رئاسة مجلس الوزراء ودار الهندسة والمحافظة عدداً من المشروعات على الطبيعة، منها " مركز شباب خان الجني ، المجمع الخدمي والزراعي بالبصراط، والمشروعات الجارية بقرية منية المرشد والجزيرة الخضراء".

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امتحانات السيسي حياة كريمة رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء محافظ كفر الشيخ

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