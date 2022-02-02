جمعية الأورمان: تسليم 23 مشروعا تنمويا لمحدودي الدخل في كفر الشيخ

سلم مكتب مشروعات جمعية الأورمان بمحافظة كفرالشيخ، خلال شهر يناير 23 قرض حسن لأصحاب المشاريع متناهية الصغر، بقيمة إجمالية 230 ألف جنيه.

يأتي هذا ضمن بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة التضامن الاجتماعى، وجمعية الأورمان لدعم المشروعات متناهية الصغر وتحسين مستوى المعيشة.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الهدف من توزيع القروض الحسنة التخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجًا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر والتنمية الشاملة للمجتمعات الريفية الأكثر احتياجًا بهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة، مستدامة للمواطنين على مستوى محافظة كفرالشيخ.

وأوضح شعبان، أنه يجرى الاستفادة من القرض على مرحلتين:المرحلة الأولى وكيفية سدادها: تمنح الحالة 10 آلاف جنيه دفعة أولى، تسدد على 25 شهراً بقيمة 400 جنيه شهريًا لمدة عشرين شهرًا، أما المرحلة الثانية: وهي منحة للحالة المستفيدة بقيمة 10ألاف جنيه، وهكذا تكون قيمه القرض 20ألف جنيها، تسدد الحالة 10 آلاف جنيها منها فقط و10 آلاف جنيهاً منحة لا ترد.

ولفت «شعبان»، إلى التعاون الوثيق للجمعية مع محافظة كفرالشيخ التي تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية، مضيفاً أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة ورصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر إلحاحًا وتأثيرا على واقع معيشة الأسر الأشد احتياجًا في المناطق الجغرافية الفقيرة، لمساعدتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع، بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من الفقراء والأيتام بالمحافظة من خلال البحوث الميدانية التي تقوم بها الجمعية.

يذكر أن بروتوكول التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى وجمعية الأورمان جاء ضمن المشروع القومي لتنمية الريف المصرى "حياة كريمة" ليشمل جميع محافظات الجمهورية المختلفة بقيمة 80 مليون جنيه، وفى إطار دعم الوزارة والحكومة المصرية بكافة أجهزتها للمجتمع المدني، كما أنه يعكس دور المجتمع المدني في الارتقاء بشرائح غير القادرين وتنمية وتطوير القرى الأشد احتياجًا.