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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

موقع أكسيوس: دعم عسكري إسرائيلي للإمارات لمواجهة الحوثيين

الامارات
الامارات

زار مسؤولو دفاع إسرائيليون الإمارات الأسبوع الماضي لمناقشة المساعدة الدفاعية والاستخباراتية المحتملة في أعقاب هجمات الحوثيين الأخيرة التي استهدفت أبو ظبي.

وقال موقع "أكسيوس" الأمريكي إنه بعد الهجوم الحوثي الأول على الامارات، أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد في رسالة أن إسرائيل مستعدة لتقديم المساعدة الاستخباراتية والدفاعية.

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وفي أبو ظبي، التقى مسؤولون إسرائيليون الأسبوع الماضي بمسؤولين عسكريين إماراتيين، قالوا إن أبو ظبي بحاجة إلى المساعدة في مجال دفاعها الصاروخي وتكنولوجيا مكافحة الطائرات بدون طيار.

وأفاد الموقع أنه جرى خلال اللقاء مناقشة إمكانية تطوير أجهزة الاكتشاف المبكر ورصد الطائرات بدون طيار.

فيما من المتوقع أن تناقش وزارة الدفاع الإسرائيلية وأجهزة الأمن القومي الطلبات الإماراتية في الأيام المقبلة، ويقول المسؤولون إنهم يريدون مساعدة الإمارات قدر المستطاع مع عدم تعريض التكنولوجيا الحساسة التي لا تريد إسرائيل مشاركتها للخطر.

وصرح وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد إلى "أكسيوس" بأن على إسرائيل تصنيف الحوثيين رسميًا كمنظمة إرهابية.

فيما قال البنتاجون إن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن تحدث إلى الشيخ محمد بن زايد أمس وشدد على أن واشنطن ستواصل تقديم معلومات استخباراتية للإنذار المبكر والتعاون في مجال الدفاع الجوي.

وأخبر أوستن الشيخ محمد بن زايد أن الولايات المتحدة سترسل مدمرة الصواريخ الموجهة البحرية يو إس إس كول إلى الإمارات العربية المتحدة وستنشر طائرات مقاتلة من طراز F-18 و F-22 في الإمارات العربية المتحدة. 

الشيخ محمد بن زايد أبو ظبي واشنطن إسرائيل رئيس الوزراء الإسرائيلي

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