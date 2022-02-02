بعد مرور سفينتين من المانش..بريطانيا تعترض 4 مقاتلات روسية قرب منطقتها الاقتصادية

أعلنت بريطانيا اليوم الأربعاء، اعتراض قواتها الجوية 4 مدمرات روسية كانت تقترب من منطقتها الاقتصادية البحرية.

وحسب "رويترز"، اعترضت بريطانيا أربع طائرات قاذفة روسية تقترب من منطقتها الاقتصادية فى وقت سابق اليوم، وفقا لما ذكره متحدث باسم القوات الجوية الملكية .

وقال المتحدث باسم القوات الجوية الملكية في بيان:"تم إطلاق تحذير بالتحرك السريع لمقاتلات (تايفون) المتمركزة بقاعدة في لوسيماوث التابعة لسلاح الجو الملكي، بدعم من مقاتلة فوياجر تابعة لسلاح الجو الملكي في بريز نورتون، حيث تدافعت المقاتلات ضد طائرات مجهولة تقترب من المنطقة الاقتصادية للمملكة المتحدة، وبعد ذلك اعترضنا ورافقنا 4 طائرات من طراز بير الروسية".

وكانت سفينة الحربية البريطانية تراقب سفينتين بحريتين روسيتين تبحران عبر القنال الإنجليزي (المانش)،

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية أن البحرية الملكية تراقب وجود السفن البحرية الروسية أثناء عبورها عبر القنال الإنجليزي.

وذكر المتحدث أن مراقبة السفن هي استجابة نموذجية في هذه الحالة.

ويتهم الغرب وأوكرانيا روسيا بتكتل قوات على طول الحدود الاوكرانية مما قد يسرع من غزو اوكرانيا.

و دأبت روسيا على القول إنها لا تعتزم غزو أوكرانيا وأن لها الحق في مناورة جنودها داخل حدودها.