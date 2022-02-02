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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تشكيل بوركينا فاسو لمواجهة السنغال في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية

بوركينا فاسو
بوركينا فاسو

أعلن كامو مالو، المدير الفني لمنتخب بوركينا فاسو، تشكيل فريقه لمواجهة السنغال في نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية.

تشكيل بوركينا فاسو

وضم تشكيل بوركينا فاسو كل من:

في حراسة المرمى: كواكو كوفي

خط الدفاع: عيسى كابوري - إيسوفو دايو - إدموند تابسوبا -  ستيف ياجو.

خط الوسط: أداما جويرا - جوستافو سانجاري - إبراهيم بلاتي توريه

خط الهجوم: بيرتارند تراوري - بوريما باندي - سيريل بايالا

تشكيل السنغال

وضم تشكيل السنغال كل من:

في حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: بونا سار - خاليدو كوليبالي - عبدو ديالو - ساليو سيس

خط الوسط: شيخو كوياتيه - نامباليس ميندي - إدريسا جانا جاي

خط الهجوم: بامبا ديانج - ساديو ماني - فامارا دييدهيو

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب جابوما.

كأس الأمم الافريقية ساديو ماني السنغال بوركينا فاسو بطولة كأس الأمم الإفريقية

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