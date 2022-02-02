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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خطوات ومستندات تسجيل عقد إيجار أزيد من 10 سنوات

مصلحة الشهر العقاري
مصلحة الشهر العقاري

خدمات عديدة تتيحها مصلحة الشهر العقاري للمواطنين خلال الفترة الأخيرة بعضها إلكتروني والآخر يدوي. 


و تشمل الخدمات، تحرير توكيل رسمي عام قضايا، توكيل رسمي عام بنوك، توكيل في الأمور الزوجية، توكيل عام مخصص، توكيل إدارة سيارة، توكيل بيع سيارة، عقد بيع سيارة، إقرار بشطب دعوى، إقرار تصحيح محرر موثق، إقرار بقبول بيانات مساحية، إقرار رسمي. 


ومن ضمن الخدمات الاخري التي تتيحها المصلحة:  
خدمة تسجيل عقود الإيجار أقدم من 10 سنين في جميع مكاتبها ومأمورياتها. 
حددت مصلحة الشهر العقاري  المستندات المطلوبة لتسجيل عقد ايجار أزيد من 10 سنين.

وقالت إن طالب الخدمة عليه احضار سند ملكية المؤجر،و ترخيص المباني بالنسبة للعقارات المقامة من 2 يونيو 1992.. وسداد الرسوم المستحقة.

وكانت وزارة العدل أعلنت عن انطلاق مشروع عدالة مصر الرقمية، وتضمن المشروع اطلاق تطبيق "أرغب في عمل توكيل" لجميع الهواتف الذكية ومنها أجهزة "الآيفون" ، ويستطيع المواطن الحصول على جميع خدمات التطبيق المتاحة ، وذلك بتحميله من خلال المتجر الإلكتروني store" App" ، فضلا عن استمرار تفعيل الخدمة بالنسبة للهواتف الذكية التي تعمل بنظام الأندرويد.

وأكدت العدل أن التطبيق يسمح بتحديد أقرب مكتب توثيق للمستخدم، يمكن من خلاله حجز موعد مسبق لاستخراج المحررات ، وذلك بعد إدخال الرقم القومي الخاص بالمستخدِم ونوع المحرر ، كما يشمل التطبيق قوائم وخرائط لمكاتب التوثيق المميكنة والتي تتيح تحديد أقرب فرع عن طريق نظام تحديد المواقع " GPS " ، ويجيب التطبيق عن الأسئلة المتعلقة بكثافة الحضور داخل مكاتب التوثيق المدرجة على التطبيق بناًء على بيانات مؤكدة .

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