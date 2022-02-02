محافظة دمياط: تكاتف جهود الأجهزة المعنية لتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الموقف التنفيذى لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى "٢٠٢٢/٢٠٢١".

وذلك خلال الاجتماع المُنعقد اليوم بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة ورأفت نور مدير عام الشئون المالية والإدارية ومديرى الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة.

وتناول الاجتماع استعراض شامل للمشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية والاعتمادات المالية المخصصة لذلك، وأيضاً معدلات التنفيذ لكافة أعمال الخطة.

وناقشت "محافظ دمياط" آليات ومراحل التنفيذ والملامح الأساسية لجميع المشروعات بكافة المراكز والمدن وأيضاً سُبل دعم منظومة النظافة، حيث وجهت بالإسراع فى الخطوات التنفيذية لمحاور الخطة ، لدفع عجلة التنمية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكدت" الدكتورة منال عوض" على ضرورة تكاتف الجهود بين جميع الأجهزة المعنية والتنسيق فيما بينهم لتذليل جميع المعوقات، مشددة على المتابعة الدورية لذلك والاستفادة من المبالغ المرصودة.