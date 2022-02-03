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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

النيود أبرزها .. ما هي موضة مكياج الشتاء لعام 2022

موضة مكياج الشتاء
موضة مكياج الشتاء لعام 2022

مع اقتراب اجازة نصف العام الدراسي تكثر المناسبات، لذا تبحث الفتيات والسيدات عن كل ما هو مميز سواء في اختيار ملابسها او اختيار المكياج حتى تظهر بإطلالة مميزة وأنيقة.
تقول خبيرة التجميل هبة مجدي أن المكياج النود هو موضة هذا الشتاء، ولوضعه نظفي بشرتك جيداً بالمنظف المناسب لها، ثم ضعي قطرات قليلة من التونر على قطنة نظيفة، ومرريها على بشرتك ليتم إغلاق المسام بشكل كامل.


وأضافت هبة مجدي ضعي البرايمر المناسب لبشرتك، ووزعيه جيدا على الوجه والرقبة، لضمان بقاء المكياج لوقت أطول، خاصة مع انخفاض درجة الحرارة في فصل الصيف.
وأوضحت طبقي كريم الأساس المناسب للون بشرتك، على أن تكون درجته أغمق قليلاً من لون البشرة، لإطلالة طبيعية، ثم ضعي الكونسيلر على الهالات السوداء حول منطقة العين، وعلى البقع الداكنة في الوجه إن وجدت.


وأضافت ضعي ظلال العيون بدرجات الروز أو البيج الفاتح على منطقة الجفن المتحرك وطية الجفن، ثم ادمجيه مع ظلال العيون بدرجات الوردي أو الخوخي أو الدرجة التي تُفضلينها من درجات ألوان النيود.


وأضافت خبيرة التجميل استخدمي الأيلاينر لرسم عينيك برسمة الآيلاينر المجنح، برسم خط عريض من الأعلى عند زاوية العين الداخلية، وهو الخط الذي يزداد سمكه تدريجيا، حتى يصل للزاوية الخارجية العين، كما يمكنكِ الاستغناء عن رسمة الآيلاينر لإطلالة أكثر طبيعية وبساطة.


وأضافت ارسمي حواجبك بقلم أو بودرة تحديد الحواجب باللون المناسب للون بشرتك، ثم ضعي الماسكرا السوداء الداكنة لتكثيف رموشك، كما يمكنكِ استخدام الرموش الصناعية، ثم طبقي بلاشر باللون البرتقالي أو الخوخي أو الوردي الفاتح.


وأوضحت خبيرة التجميل هبة مجدي حددي الشفاه ثم اختاري أحمر الشفاه المناسب، والذي يتناسق مع ألوان ظلال العيون، بأحد درجات النيود، ثم طبقي القليل من الهايلايتر على الخدود والأنف والذقن، لإطلالة أكثر جاذبية.

 

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