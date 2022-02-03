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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد السعودية| وزير الصناعة: 80 مليار ريال استثمارات القطاع الصناعي في 2021

السعودية
السعودية

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، في لقاء خاص مع CNBC عربية إن المملكة تهدف من خلال خططها إلى تنمية القطاع الصناعي والتعديني، وذلك من خلال تبني التقنيات الحديثة، لافتاً إلى أن القطاع التعديني ينتشر في مناطق مختلفة بالمملكة قد تكون نائية وأنها تحتاج إلى حلول مبتكرة لضمان سلامة المواقع.

وأضاف الخريف أن هناك مبادرة في "مدن" تهدف إلى تحويل 100 مصنع إلى حلول رقمية، وأن الوزارة تعمل على إيجاد شراكات لتكون المدن الصناعية الرئيسية حاضنة لأهم شركات حلول التقنية.

وبحسب الوزير، فقد بلغت استثمارات القطاع الصناعي 80 مليار ريال في 2021، أي بزيادة قدرها 3 أضعاف العام الذي سبقه، كما زاد عدد الفرص الوظيفية بنسبة 30% على أساس سنوي وصولاً إلى 77 ألف وظيفة في الفترة ذاتها.

وأشار الخريف أيضاً إلى أن عدد المصانع التي دخلت حيز الإنتاج تجاوزت 800 مصنع في 2021.

أما بالنسبة لقطاع التعدين، فقد ذكر وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي أنه تم منح 720 رخصة في 2021، وذلك بإطلاق نظام الاستثمار في التعدين، وأن تلك الرخص تشكل 30% من إجمالي الرخص سارية المفعول.

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