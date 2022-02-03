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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

مبروك عطية: آية النشوز علاج رباني..والسنة النبوية أوضحت المقصود بالضرب

صدى البلد

اثار الدكتور مبروك عطية الداعية الاسلامي موجو كبيرة من الجدل الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي بعد حديثه عن حكم ضرب الزوج لزوجتة وايجازه وفقا لقول الله تعالى :"واللائي تخافون نشوزهن".

حكم ضرب الزوجة الناشز

فسر الدكتور مبروك عطية، العميد السابق لكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر، والداعية الإسلامي، قوله تعالى "واللائي تخافون نشوزهن"، والمعروف بآية النشوز أنها بيان وعلاج لمن تتكبر وتخرج على طاعة زوجها.

فتوى مبروك عطية  


ورد إلى الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، سؤالا من امرأة تقول فيه "جوزي مشغلني خدامة في البيوت وبيقولي اعملي بلقمتك وبيستدل برأيك يا دكتور إن الست لازم تساعد جوزها وأنا مش قادرة على كده، فماذا أفعل؟

وقال الدكتور مبروك عطية، في فيديو له، إن رأيي الذي يستدل به هذا الزوج فهم خطأ، منوها بأنه قال بعدم عمل الزوجة للإنفاق على البيت في وجود الرجل، فالنفقة واجبة على الزوج.

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول حكم ضرب الزوجة من خلالالفيديوجراف التالي.

مبروك عطية آية النشوز تفسير آية النشوز

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