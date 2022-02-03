صد هجوم جوى وتنفيذ تشكيل جوي فوق الأهرامات في ختام التدريب المصرى الفرنسى آمون-22

أختتمت فعاليات التدريب الجوى المشترك المصرى الفرنسى ( آمون- 22 ) والذى تم تنفيذه على مدار عدة أيام بمشاركة عناصر من القوات الجوية المصرية والفرنسية بعدد من القواعد الجوية المصرية وبمشاركة عدد من المقاتلات متعددة الطرازات .



وإشتمل التدريب تنفيذ العديد من المحاضرات لتبادل الخبرات التدريبية والتكتيكية فى التخطيط والتنفيذ وأساليب القيادة والسيطرة ، فضلاً عن تنفيذ العديد من الطلعات الجوية المشتركة لمجموعة من أحدث الطرازات للمقاتلات متعددة المهام .

كما تضمن التدريب تنفيذ عملية تزويد الطائرات بالوقود فى الجو ، وتنفيذ أعمال الإعتراض الجوى لصد هجوم جوى معادى ضد أحد الأهداف الحيوية والتى عكست مدى ما وصلت إليه القوات من مستوى راقى وقدره عاليه على إدارة العمليات الجوية المشتركة.

كما نفذت مجموعة من المقاتلات المشاركة بالتدريب تشكيلاً جوياً فوق سطح أهرامات الجيزة أبرزت مدى الدقة والكفاءة التى يتمتع بها الطيارين من كلا الجانبين .

وعبر تقنية الفيديو كونفرانس ناقشت العناصر المنفذه سبل التعاون فى التخطيط والتنفيذ للعمليات الجوية المشتركة بنجاح .

الجدير بالذكر أنة تم تنفيذ زيارة لعدد من موظفى السفارة الفرنسية بالقاهرة وأسرهم بمشاركة أسر الضباط المصريين المشاركين بالتدريب وذلك لحضور عدد من الأنشطة الجوية بالتدريب .

يأتى التدريب ( آمون-22 ) تعزيزاً لأواصر التعاون العسكرى بين القوات الجوية المصرية والفرنسية .

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