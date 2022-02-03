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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هاني تمام: أي اعتداء على المرأة مخالف لنهج النبي

هاني تمام
هاني تمام

قال الدكتور هاني تمام أحد علماء الأزهر الشريف، إن بعض الناس  يظن أن المرأة لاشباع رغبات الرجل ، ودائما الخطاب موجة للمرأة دون الرجل، مشيرا إلى أن الاسلام ساوى بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات ولا يحق للرجل أن يؤذي زوجته وللقاضي ان يقتص من هذا الزوج.

هاني تمام: هناك شباب وصلوا لعمر 20 سنة ولا يعرفون كيفية الوضوء

هاني تمام: إصرار بعض الفنانين والفنانات على نشر القبح نذير شؤم على المجتمع كله

وأضاف هاني تمام خلال برنامجه لعلهم يفقهون على " دي ام سي" : أنتم على خطر عظيم وتخالفون سنة النبي، والأصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم عدم ضرب النساء و إكرام النساء وأى اعتداء على المرأة مخالف لمنهج النبي.

قال الدكتور هاني تمام أحد علماء الأزهر الشريف، إن إصرار بعض الفنانين والفنانات ـ هداهم الله ـ على نشر القبح والفحش والرذائل في أعمالهم وهدم الثوابت والأخلاق نذير شؤم على المجتمع كله ، وعلى المسئولين التصدي بكل حسم وجدية لهذه الأعمال القبيحة حفاظًا على مجتمعاتنا وشبابنا وبناتنا.

وأضاف هاني تمام: وعلينا أن نتغافل عن هذه القبائح ولا نكثر الكلام فيها ؛ لأن ذلك يساعد على ترويجها ونشرها ، وأن نراعي أولادنا ونثقفهم ونغرس فيهم الثوابت والأخلاق الكريمة وكرههم للقبائح والرذائل بشتى صورها.

وتابع: وإن من المحزن والمؤسف أن نرى بعض شبابنا وبناتنا يتخذون من هؤلاء الفنانين والفنانات قدوة لهم في حياتهم ، وأن أغلب أوقاتهم تضيع في تتبع ومعرفة أخبارهم ومحاولة تقليدهم.

وقال الدكتور هاني تمام أحد علماء الأزهر الشريف، إن باب التوبة مفتوح ماعدا الموت على الشرك بالله ، مضيفًا :"ماعدا ذلك ربنا غقور رحيم ولو بلغت الذنوب عنان السماء مهما كانت ذنوبك عظيمة فإن عفو الله أعظم".
وأضاف تمام خلال برنامج لعلهم يفقهون على " دي ام سي":  لو صلحت الصلاة للانسان صلحت كل أعماله، موضحا: للأسف فيه شباب وصلوا لسن 20 سنة ولا يعرفون كيفية الوضوء.

وأكمل: خير الناس أنفعهم للناس ، ومن عظمة الدنيا أن أعمالك لو وصلت لغيرك هي من سعيك، واحرص على عمل يبقى معك لآخرتك.

اني تمام لعلهم يفقهون علماء الأزهر الشريف باب التوبة مفتوح ماعدا الموت على الشرك بالله

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