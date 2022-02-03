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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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كريم صبري: تحويل مسار المعدة من العمليات القوية في إنقاص الوزن.. فيديو

الدكتور كريم صبري
الدكتور كريم صبري أستاذ جراحات السمنة

قال الدكتور كريم صبري، أستاذ جراحات السمنة والسكر، بجامعة عين شمس، أن عملية تكميم المعدة تجرى بالمنظار من خلال فتحات صغيرة في نصف ساعة ، مشيرًا إلى أن  هناك ضرورة لإجراء التكميم في وقت قصير ، خاصة في الأوزان الكبيرة.

واضاف "كريم صبري"،  خلال لقاء له ببرنامج "البيه والهانم"، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم  ممدوح الشناوي  ورنا عرفة،  أن عملية التكميم من العمليات الآمنة، ولكن هذا لا يعني الوصول إلى 200 كيلو لإجراء هذه العملية.

وتابع كريم صبري، أن عملية تحويل مسار المعدة من العمليات القوية في إنقاص الوزن، خاصة لحالات مرضى السكر، وتعمل على تقليل الدهون بنسبة 70%.

تجرى بكل القواعد

وأشار  أستاذ جراحات السمنة والسكر، بجامعة عين شمس إلى أن جراحات السمنة يجب ان تجرى بكل القواعد، لأنها جراحة متقدمة في حاجة إلى مهارة على أعلى مستوى، وفي حاجة إلى طاقم تخدير محترف، يستطيع استخدام الادوية في الأوزن الضخمة.


 

انقاص الوزن جامعة عين شمس عملية تكميم المعدة الأدوية مرضى السكر

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