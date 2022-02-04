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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

موتورولا تطلق هاتف مميز بقلم إلكتروني ينافس أجهزة سامسونج

هاتف موتورولا Moto
هاتف موتورولا Moto G Stylus 2022

كشفت شركة موتورولا Motorola، عن مواصفات الجيل الثالث من هواتف Moto G Stylus للعام الحالي 2022، والذي يتميز بتقنيات وكاميرات متفوقة، ودعم القلم الالكتروني لتدوين الملاحظات والرسومات.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، ينطلق هاتف موتورولا Moto G Stylus 2022، بشاشة من نوع IPS LCD، وبقياس 6.8 بوصة، وبدقة FullHD +، ونسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 20: 9، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتزا، وتحتوي الشاشة على نوتش أعلى منتصف الشاشة مخصص لكاميرا السيلفي.

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سعر ومواصفات هاتف موتورولا الجديد Moto G Stylus 2022

ويتمتع هاتف موتورولا Moto G Stylus 2022 الجديد، بكاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية منها تأتي بدقة 50 ميجابكسل، بالإضافة إلى مستشعر بدقة 8 ميجابكسل لتصوير الماكرو، ومستشعر بدقة 2 ميجابكسل لتصوير العمق، إلى جانب كاميرا أمامية مميزة بدقة 16 ميجابكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

Motorola Moto G Stylus 2022 is here with a 90Hz screen and 5,000 battery
هاتف موتورولا Moto G Stylus 2022

ويعمل هاتف موتورولا Moto G Stylus 2022، بمعالج ميدياتك من نوع Dimensity 700، والمطور بتقنية 12 نانومتر، ويأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعتي 6 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، قابلة للتوسعة حتى 1 تيرابايت عبر بطاقاة الذاكرة الخارجية microSD.

ويمتاز هاتف موتورولا Moto G Stylus 2022، بهيكل مصنوع من البلاستيك بأبعاد 164 x 75.9 x 8.3 ملميتر، ويزن 216 جراما، مع طلاء مقاوم للماء، بالإضافة إلى بطاقات SIM نانو مزدوجة مع وضع الاستعداد المزدوج، ويحزم الإطار الجانبي الأيمن قارئ بصمات الأصابع.

ويحتوي هاتف موتورولا Moto G Stylus 2022، ببطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، لا تدعم تقنية الشحن السريع، تستمد الطاقة عبر منفذ USB-C، ويعمل الهاتف بواسطة واجهة المستخدم My UX، والمعتمدة على نظام التشغيل أندرويد 11.

ويأتي هاتف موتورولا Moto G Stylus 2022، اللون الأزرق والوردي، مقابل سعر حوالي 299 دولارا (أي ما يعادل 4700 جنيه مصري)، وسيتم شحن الهاتف يوم 17 فبراير، بينما تم فتح الطلبات المسبقة بدءا من اليوم.

هاتف موتورولا Moto G Stylus 2022
موتورولا هواتف Moto G Stylus موتورولا 2022 Moto G Stylus 2022 هاتف موتورولا

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