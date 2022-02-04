موتورولا تطلق هاتف مميز بقلم إلكتروني ينافس أجهزة سامسونج

كشفت شركة موتورولا Motorola، عن مواصفات الجيل الثالث من هواتف Moto G Stylus للعام الحالي 2022، والذي يتميز بتقنيات وكاميرات متفوقة، ودعم القلم الالكتروني لتدوين الملاحظات والرسومات.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، ينطلق هاتف موتورولا Moto G Stylus 2022، بشاشة من نوع IPS LCD، وبقياس 6.8 بوصة، وبدقة FullHD +، ونسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 20: 9، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتزا، وتحتوي الشاشة على نوتش أعلى منتصف الشاشة مخصص لكاميرا السيلفي.

سعر ومواصفات هاتف موتورولا الجديد Moto G Stylus 2022

ويتمتع هاتف موتورولا Moto G Stylus 2022 الجديد، بكاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية منها تأتي بدقة 50 ميجابكسل، بالإضافة إلى مستشعر بدقة 8 ميجابكسل لتصوير الماكرو، ومستشعر بدقة 2 ميجابكسل لتصوير العمق، إلى جانب كاميرا أمامية مميزة بدقة 16 ميجابكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

هاتف موتورولا Moto G Stylus 2022

ويعمل هاتف موتورولا Moto G Stylus 2022، بمعالج ميدياتك من نوع Dimensity 700، والمطور بتقنية 12 نانومتر، ويأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعتي 6 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، قابلة للتوسعة حتى 1 تيرابايت عبر بطاقاة الذاكرة الخارجية microSD.

ويمتاز هاتف موتورولا Moto G Stylus 2022، بهيكل مصنوع من البلاستيك بأبعاد 164 x 75.9 x 8.3 ملميتر، ويزن 216 جراما، مع طلاء مقاوم للماء، بالإضافة إلى بطاقات SIM نانو مزدوجة مع وضع الاستعداد المزدوج، ويحزم الإطار الجانبي الأيمن قارئ بصمات الأصابع.

ويحتوي هاتف موتورولا Moto G Stylus 2022، ببطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، لا تدعم تقنية الشحن السريع، تستمد الطاقة عبر منفذ USB-C، ويعمل الهاتف بواسطة واجهة المستخدم My UX، والمعتمدة على نظام التشغيل أندرويد 11.

ويأتي هاتف موتورولا Moto G Stylus 2022، اللون الأزرق والوردي، مقابل سعر حوالي 299 دولارا (أي ما يعادل 4700 جنيه مصري)، وسيتم شحن الهاتف يوم 17 فبراير، بينما تم فتح الطلبات المسبقة بدءا من اليوم.