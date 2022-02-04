أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 4-2-2022

شهدت أسعار الذهب خلال مستهل تعاملات اليوم، الجمعة 4 فبراير 2022، استقرارا على مستوى جميع الأعيرة المختلفة.

أسعار جرام الذهب اليوم

ووصل سعر جرام الذهب الواحد من عيار 24 إلى 907 جنيه، فيما سجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 794 جنيها.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

ووصل سعر جرام الذهب من عيار 18 إلى 681 جنيها، وسجل سعر الجرام من عيار 14 نحو 529 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب من عيار 12 نحو 454 جنيها للجرام الواحد

أسعار الذهب اليوم

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 28,221 جنيه، كما سجل سعر الجنيه الذهب نحو 6,352 جنيه، أما سعر كيلو الذهب فسجل نحو 907.429 جنيه.

أسعار الذهب اليوم بالمصنعية

تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وتعد أخبار أسعار الذهب التي يتم نشرها يوميا في مصر، معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.