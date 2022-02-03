التموين: الذهب صناعة قومية واحتياط استراتيجي للأفراد والدولة.. فيديو

قال ناجي فرج، مستشار وزير التموين للذهب، إن الذهب هو أحد الأوعية الاستثمارية الجيدة منذ قديم الزمن.



وأضاف "فرج"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "كل من قام بشراء الذهب آمن تماما وهو مركز قيمة جيد جدا واستثمار ناجح لأن الزيادة السنوية في أسعار الذهب تعادل 23%".



وأشار: "الذهب استثمار آمن للأفراد وللدولة أيضا"، مؤكدا: "الدولة تقوم بمجهود جيد جدا في المناجم.. وكلما زاد الاحتياطي الاستراتيجي للدولة المصرية أصبحت العملة أقوى".



وأوضح: "صناعة الذهب صناعة قومية، ولا ينظر له على أنه كماليات بل هو احتياطي استراتيجي للدولة وللأفراد"، متابعا: "الدولة تدعم الذهب كصناعة لأنه عامود للاقتصادي القومي والأسري".

أكمل: "الذهب مركز قيمة قوي وقوة كبيرة للعملة، وهو مزيد من الاحتياطي الاستراتيجي يعني مزيد من القوة للاقتصاد"، موضحا: "مصر قادمة بقوة في هذا، ووزارة البترول قامت بطرح 11 شركة للتنقيب عن الذهب".



وأكد: "مصر واعدة في صناعة الذهب، والرئيس السيسي مهتم كثيرا بمدينة الذهب، لأن نكون روادا صناعة وتجارة الذهب في الشرق الأوسط".

