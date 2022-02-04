٢٣ لاعبا في قائمة الأهلي لكأس العالم للأندية

أرسل النادي الأهلي قائمة لاعبيه المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية والتي تقام في الامارات وينطلق مشوار الفريق بها مساء السبت المقبل.

وجاءت قائمة الأهلي المشاركة في كأس العالم للأندية كالتالي : علي لطفي ومصطفي شوبير وحمزة علاء ومحمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومحمد مغربي وعلي معلول ومحمود وحيد وكريم فؤاد واليو ديانج وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد شريف وأحمد عبد القادر ولويس ميكيسوني وحسين الشحات وافشة وزياد طارق ووليد سليمان وأيمن اشرف وطاهر محمد طاهر

ويستعد الاهلي لمواجهة فريق اف سي مونتيري بطل المكسيك في بداية مشوار الفريق بكأس العالم للأندية والمحدد له السبت القادم في إطار منافسات الدور التمهيدي للبطولة.