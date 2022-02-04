مصر تحصد 14 ميدالية ببطولة كأس العرب للتايكوندو بالفجيرة

أحرز المنتخب الوطني للتايكوندو 14 ميدالية متنوعة بواقع 4 ذهبيات و 3 فضيات و 7 برونزيات، ببطولة كأس العرب المفتوحة للتايكوندو المقامة يومي 3 و 4 فبراير في مجمع زايد الرياضي بإمارة الفجيرة.

وتوج بالميداليات الذهبية كلا من: عمر شراقي (-54 كجم)، وأحمد راوي (-87 كجم)، شهد سامى (-49 كجم)، وتقى شعبان (+73 كجم).

وأحرز الميداليات الفضية كلا من: روان رفاعي (-62 كجم)، وآية محمد (-67 كجم)، وميسون إيهاب فاروق (-73 كجم).

وحقق الميداليات البرونزية كلا من: مصطفى فرج (-58 كجم)، وأحمد وائل نصار (-63 كجم)، وإياد بركات (-68 كجم)، وعبد الرحمن درويش (+87 كجم)،ومنه الله مدحت (-53 كجم)، وتالا تامر (-57 كجم)، ونادين عمرو محمود (-62 كجم).

وتضم البعثة الرسمية لمصر 11 لاعبا (6 رجال و 5 سيدات).



واللاعبون هم: يوسف عصام منصور (-54 كجم)، وأحمد وائل نصار (-63 كجم) ، وعمر غنيم (-58 كجم)، ورامى عيسى (-74 كجم)، وأحمد راوي (-87 كجم)، وإياد بركات (-68 كجم).

واللاعبات هن: شهد سامى (-49 كجم)، ومنه الله مدحت (-53 كجم)، ونادين عمرو محمود (-62 كجم)، وميسون إيهاب فاروق (-73 كجم)، وآية محمد (-67 كجم)، تحت قيادة المدربان أسامه سيد ومحمد مجدى، ويرأس البعثة محمد مصطفى رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو، فيما يشرف على المنتخب الأول محمد عجيزة عضو مجلس إدارة الاتحاد.

وبالإضافة إلى البعثة الرسمية فهناك عدد من اللاعبين الذين يمثلون اسم مصر خارج البعثة الرسمية وهم: عمر شراقي (-54 كجم)، ومصطفى فرج (-58 كجم)، ومحمد فرج (-63 كجم)، وعبد الرحمن درويش (+87 كجم)، إبراهيم زكي (-63 كجم)، وعمر هاني علي.

واللاعبات: روان رفاعي (-62 كجم)، وتالا تامر (-57 كجم)، وتقى شعبان (+73 كجم)، ، ومنة الله ياسر (-46 كجم).

ويشارك في البطولة نحو 830 لاعبا ولاعبة يمثلون 18 دولة وهي: عمان، وسوريا، والسعودية، والأردن، والمغرب، وتونس، والبحرين، وقطر، وليبيا، وفلسطين، والكويت، والجزائر، ولبنان، والإمارات العربية المتحدة، ومصر.

كما تشارك بعض الدول غير العربية في البطولة المفتوحة وهي: إيران، والسويد، والولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا .

وتعد هذه البطولة المصنفة من فئة النجمتين G2 ذات أهمية كبرى للاعبين من أجل تحسين تصنيفهم الدولي، حيث يحصل الفائز بالميدالية الذهبية على 20 نقطة تضاف إلى تصنيفه الدولي.

وتقام البطولة في منافسات الناشئين (-14 عام)، والشباب (-17 عام)، والكبار.