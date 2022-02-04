تامر حسني يحتفل بتأهل منتخب مصر: توقعاتي حصلت بالظبط

احتفل الفنان تامر حسني، بتأهل متتخب مصر بالنهائي الافريقي، بعد الفوز على منتخب الكاميرون، وذلك عبر حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب: “توقعاتي اثناء المباراه حصلت بالظبط و الحمدلله بالڤيديو قولت ابو جبل هيصد كورتين ورا بعض و هندخل اللي كسبتنا 🤣🤣🤣مليااااااااااااار مبروووووووك لأم الدنيا مصر مليار مبرووووك لوحوش مصر احسنتوا يا رجاله عقبال اللي جاي 💪🏼💪🏼💪🏼💪🏼💪🏼💪🏼💪🏼💪🏼🤲🏻🤲🏻🤲🏻🤲🏻🤲🏻🤲🏻🤲🏻🤲🏻🤲🏻🤲🏻ياااااااااارب”.



وتأهل منتخب مصر لنهائي البطولة الإفريقية بعد الفوز على نظيره الكاميروني بركلات الترجيح، في اللقاء المقام على ملعب باول بيا ستاديوم ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية.

تفاصيل مباراة مصر والكاميرون

انطلقت المباراة بحماسة المنتخبين وبدت هجومية من الطرفين، وصل لاعبو الفراعنة لمرمى الكاميرون ولكن دون أي خطورة حقيقية.

وفي الجهة المقابلة حاول منتخب الكاميرون الوصول الى مرمى المنتخب الوطني ولكن كانت الجهة اليمنى بقيادة فتوح بالمرصاد.

اعترض كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر على قرار باكاري جاساما حكم المباراة، ودخل في حوار احتواه الحكم بعد تدخل وائل جمعة.

أنقذت العارضة مرمى محمد ابو جبل حارس منتخب مصر، في الدقيقة 18 من عمر المباراة بعد رأسية لاعب الكاميرون الذي أتقنها نحو الشباك.

أجرى كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر تغيير أول في بداية الشوط الثاني، بخروج عمرو السولية ونزول محمود حسن تريزيجية بدلاََ منه.

راوغ عمر مرموش لاعب منتخب مصر دفاع الكاميرون في الدقيقة 50 من عمر المباراة ودخل منطقة جزاء الكاميرون وشكل خطورة على حارس الأسود المرودة.

أهدر محمد صلاح فرصة هدف مؤكد في الدقيقة 57 من عمر المباراة بعد تمريرة خاطئة من دفاع الكاميرون منحت الفرعون انفراد بحارس المرمى ولكن تصرف صلاح كان مفاجئ وسدد الكرة في قدم الحارس.

تعرض محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر للإصابة بعد التصدي لكرة خطرة من لاعبي الكاميرون في الدقيقة 71.

وفي الدقيقة 88 من عمر المباراة اعترض كارلوس كيروش للمرة الثانية على الحكم الذي أشهر البطاقة الصفراء الثانية له والبطاقة الحمراء ليخرج من المباراة ليتابع اللقاء من الخارج.

استطاع محمد صلاح لاعب منتخب مصر من تسديد كرة قوية على يمين الحارس في الدقيقة 100 من عمر المباراة ولكن مرت دون تحقيق الهدف الأول.

في الدقيقة 118 مر رمضان صبحي لاعب منتخبنا الوطني من دفاع الكاميرون ببراعة، ومرر كرة رائعة مرت من ثلاثي الفراعنة وضاع علينا هدف الفوز.