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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

المنتج محسن جابر يعلن وفاة والدته ويكشف عن موعد ومكان الجنازة

محسن جابر
محسن جابر

أعلن المنتج محسن جابر، عن  وفاة والدته الحاجة قدرية السيد على الجزار، حيث كشف عن موعد ومكان  جنازتها.

وكتب محسن جابر على حسابه بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: "بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي" صدق الله العظيم.. توفيت إلى رحمة الله تعالى والدتى الحاجة قدرية السيد على الجزار"

 

وتابع :"  ستقام الجنازة بمسجد الشرطة بمدينة 6 أكتوبر عقب صلاة الجمعة، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

قطع رزقهم.. محسن جابر يطلب من هاني شاكر فرصة جديدة لمطربي المهرجانات

 

دعا المنتج محسن جابر المطرب هاني شاكر لإعادة النظر مرة أخرى في أزمة مطربي المهرجانات وذلك من خلال حسابه على إنستجرام.

ونشر صورا له مع هاني شاكر وكتب "جابر": "ونحن على أبواب عام جديد ادعوا من اللة ان يكون عاما سعيدا علينا وعلى جميع الشعوب العربية وفى هذة المناسبة الجميلة ادعو اخى وصديقى العزيز الفنان هانى شاكر ان يتسع قلبة لكل الفنانين بما فيهم فنانى المهرجانات الذين تم ايقافهم عن العمل وبالتالى تم قطع رزقهم . وان يتم تقويمهم بمراجعة اغنياتهم قبل نشرها بالاشتراك مع الرقابة على المصنفات .لان مصر هى بلد الإبداع ولم توقف فى يوم من الايام اى مبدع او فنان عن العمل . وكلى ثقة فى ان الفنان هانى شاكر سوف يعطى الفرصة مرة اخرى للجميع.

وكان قد أثار قرار نقابة الموسيقيين بمنع 19 من مطربي المهرجانات من الغناء الجدل على السوشيال ميديا، حيث تباينت الآراء بين مؤيد يقدم التحية للفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين على القرار لرفضه هذه النوعية من الغناء وبين معارض يرى أنه يجب إعطائهم فرصة وعدم منعهم تماما إنما تقييمهم وتوجيههم. 

وقال الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، إن قائمة الممنوعين من الغناء تحتوي على أسماء بعض الأشخاص الذين رسبوا في امتحانات النقابة، وبعض الأشخاص الآخرين الذين ليس لهم أي علاقة بالنقابة، وبالتالي ليس من حقهم العمل في أي فرح أو أي قاعة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية  ببرنامج "حوار الخميس  "، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن قائمة الممنوعين من الغناء ليست جديدة، ولكنها صادرة منذ مدة، مضيفًا أن قرار الممنوعين من الغناء ليس قراره، ولكنه قرار مجلس النقابة، حيث تم سحب رخصة الغناء بسبب بعض الأفعال المشينة على المسرح ، وهذا لم يحدث في تاريخ الفن المصري من قبل.

ولفت إلى أن الممنوعين من الغناء لديهم جمهور، ومن يرغب في سماعهم، من الممكن ان يلجأ إلى يوتيوب، مشيرًا إلى أن النقابة تعمل على الحفاظ على كل ما يقدم على المسرح.

ولفت إلى أن النقابة تحاول خلال الفترة الحالية على مخاطبة اليوتيوب على حذف المهرجانات، معقبًا: "اليوتيوب جهة خاصة، ونعمل على حذف المهرجانات حفاظًا على الهوية الفنية المصرية، ولكن حذف المهرجان ليس واضح حتى الآن".

محسن جابر وفاة والدته قدرية السيد على الجزار موعد ومكان جنازتها مسجد الشرطة

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