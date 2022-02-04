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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بحضور أشرف زكى وعمرو الليثي.. انتهاء صلاة الجنازة على عايدة عبد العزيز ووالدة محسن جابر

عمرو الليثي
عمرو الليثي

انتهت منذ قليل ؛  صلاة الجنازة على جثماني الفنانة عايدة عبد العزيز، ووالدة المنتج محسن جابر وذلك بمسجد الشرطة بالشيخ زايد .

ويتوجه حاليا الجثمانين إلى مثواهما الأخير؛ حيث سيتم دفنهما بعد قليل.


وحضر صلاة الجنازة، نقيب المهن التمثيلية دكتور أشرف زكي والإعلامى عمرو الليثي.


وفاة عايدة عبد العزيز:


وكان الموت قد غيب الفنانة القديرة عايدة عبد العزيز ، مساء أمس الخميس 3 فبراير بعد معاناة مع مرض الزهايمر، لترحل عن عالمنا عن عمر ناهز 85 عامًا، إذ ولدت في 27 أكتوبر 1936.

إصابة عايدة عبد العزيز بـ الزهايمر 
وقبل أكثر من عام، قال شريف عبد الحليم في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" الذي كان يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، إن والدته الفنانة عايدة عبد العزيز ، أصيبت بالزهايمر بعد وفاة والده الفنان أحمد عبد الحليم.

وأضاف عبد الحليم أن والدته تنسى الأحداث القريبة والجديدة فقط بينما تتذكر الأحداث القديمة والبعيدة وإن حالتها الراهنة مستقرة، مشيرا إلى عدم سؤال أحد عليها في الوسط الفني بعد وفاة الفنانة رجاء الجداوي.

وأشار إلى نسيان والدته لوفاة والده وسؤالها عنه باستمرار وشعورها بالحزن مجددا فور إخبارها بوفاته منذ سنين، لافتا إلى إصابة والدته بكسر في الحوض مؤخرا.
صة إصابة عايدة عبد العزيز بـ الزهايمر
تعرضت عايدة لصدمة كبيرة بوفاة حبها الوحيد الفنان والمخرج أحمد عبدالحليم عام 2013 في ألمانيا، وبعدها عاشت حالة اكتئاب نفسي، وحزن شديد ، فابتعدت عن التمثيل حتى شجعها الفنان الكبير يحيى الفخرانى على المشاركة معه فى مسلسل دهشة وبعدها ابتعدت عن الأضواء مرة أخرى.

وصارت الحالة الصحية للفنانة عايدة عبد العزيز أكثر استقرارا فى الفترة الأخيرة وكانت تعيش حياتها بشكل طبيعى ومستقر بعد الإصابة بمرض الزهايمر.

ووكانت عايدة عبد العزيز تلتزم داخل منزلها حتى لا تصاب بفيروس كورونا المستجد ولذلك تلتزم بالاجراءات الاحترازية الخاصة بالفيروس اللعين.

حالة عايدة عبد العزيز بعد الزهايمر
وقبل أشهر، كشف شريف أحمد عبد الحليم ، نجل الفنانة القديرة عايدة عبدالعزيز، تفاصيل الحالة الصحية لوالدته.

وقال شريف أحمد عبد الحليم  :" حالتها ثابته ومازالت تعاني من الزهايمر وحالتها لا تتحسن أو تتدهور ؛ فمنذ شهرين فقط تعرضت لبعض التعب ولكن حالتها عادت مستقرة .

وأضاف شريف أحمد عبد الحليم:" الطبيب المعالج لها أمر بضرورة عزلها ؛ حتى لا تصاب بفيروس كورونا كما منعها من تلقى لقاح كورونا لأنها ستتعرض لمضاعفات اذا تلقته في الوقت الحالي ".

تابع :" لا يوجد أحد من الوسط الفني يتواصل معي .. أو قام بالاتصال بي للاطمئنان على حالتها الصحية "

اختتم : "أطلب من كل مروجي الشائعات التأكد من الأخبار أولا .. فخبر مثل تعب والدتي أزعج شقيقتي التي تتواجد في ألمانيا وقامت بالبكاء فور قراءتها  الخبر .. ولكن تواصلت معي وطمأنتها أن كل شئ على مايرام ".

أعمال الفنانة عايدة عبد العزيز 
شاركت في عدد من الأعمال التليفزيونية، أبرزها "يوميات ونيس"، "ملكة في المنفى"، "أوراق مصرية"، "الفرار من الحب"، "كعب داير"، "الحفار ، ضمير أبلة حكمت".

ومن أشهر أعمالها المسرحية، "دائرة الطباشير"، "ملك يبحث عن وظيفة"، "النجاة"، "المهاجر"، "لعبة السلطان"، "السيرك الدولي"، "شئ في صدري"، "الأرض، شجرة الظلم"، "دونجووان"، "ثمن الحرية" ، وحصلت على العديد من الجوائز والتكريمات، من بينها تكريم مهرجان المسرح التجريبي عام 1996.

عايدة عبد العزيز محسن جابر اشرف زكي عمرو الليثي وفاة عايدة عبد العزيز

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