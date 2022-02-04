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رئيس التحرير
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أصل الحكاية

محدش بيسأل عليا.. رحلة معاناة عايدة عبد العزيز من التجاهل قبل وفاتها

الفنانة الراحلة عايدة
الفنانة الراحلة عايدة عبد العزيز

رحلت عن عالمنا، مساء أمس الخميس، الفنانة الراحلة عايدة عبد العزيز، عن عمر يناهز 85 عاما، بعد معاناة كبيرة مع مرض الزهايمر، دامت سنوات عمرها الأخيرة، والذي تسبب في ابتعادها عن الوسط الفني.

 

أعلن الفنان منير مكرم، عضو نقابة المهن التمثيلية، خبر وفاة الفنانة عايدة عبد العزيز، مساء أمس الخميس، من خلال منشور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، كاتبًا: « الدوام لله.. الفنانة عايدة عبد العزيز».

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معاناتها مع المرض 

إصابتها بمرض الزهايمر

عانت الفنانة الراحلة عايدة عبد العزيز، من صراع مع مرض الزهايمر، حيث أُصيبت بهذا المرض بعد وفاة زوجها الفنان الراحل أحمد عبد الحليم، وباتت تنسى الأحداث القريبة والجديدة فقط، لكنها تتذكر الاحداث القديمة بشكل جيد بكامل تفاصيلها.

دائمًا ما كانت تسأل الراحلة عايدة عبد العزيز، عن زوجها الراحل، باستمرار، فهي لا تتذكر وفاته، وفي كل مرة يخبروها أنه توفى كانت تصاب بحزن شديد كأنها تعلم الأمر للمرة الأولى، ذلك وفقًا لتصريحات تليفزيونية لأبنها شريف عبد الحليم.

 

إصابتها بكسر في الحوض

أُصيبت الفنانة الراحلة عايدة عبد العزيز، في الفترة الأخيرة قبل فاتها من كسر في الحوض، منعها من حضور عدد من التكريمات والمهرجانات الفنية، ذلك وفقًا لتصريحات تليفزيونية لنجلها شريف عبد الحليم.

الفنانة الراحلة عايدة عبد العزيز

تجاهلها داخل الوسط الفني 

كانت الفنانة عايدة عبد العزيز صاحبة أدوار فنية متميزة في العديد من الاعمال الدرامية والسينمائية المختلفة، فكانت شريرة السينما التي احبها الجميع، إلا أنها بعد سقوطها ضحية لمرض الزهايمر الذي تسبب في ابتعادها عن مجال الفن، عانت من تجاهل الوسط الفني لها.

افتقدت الفنانة الراحلة عايدة عبد العزيز، لسؤال زملائها في الوسط الفني عليها بعد مرضها، حيث عانت من تجاهلهم لها، كما كانت تصف لنجلها، فلم يكن يتواصل معها سوى الفنانة الراحلة رجاء الجداوي.

 

تشييع جثمان الفنانة عايدة عبد العزيز 

شُيعت بعد صلاة الجمعة، جنازة الفنانة الراحلة عايدة عبد العزيز، من مسجد الشرطة بأكتوبر، وحضر تشييع الجنازة، الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، والإعلامي عمرو الليثي، وعدد من الاهل والأقارب والأصدقاء.

عايدة عبد العزيز الوسط الفنى موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الزهايمر

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