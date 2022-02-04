الإمارات.. رفع تعليق سفر المواطنين الحاصلين على جرعات اللقاح الكاملة إلى 12 دولة أفريقية

أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ و الأزمات و الكوارث" بالإمارات رفع تعليق سفر المواطنين الحاصلين على جرعات اللقاح الكاملةو الجرعات الداعمة حسب البروتوكول الوطني للجرعات الداعمة إلى الدول التي تم منع السفر إليها و تشمل 12 دولة أفريقية.

وأوضحت الهيئة في بيان لها ان الدول الإثنتا عشرة هي كينيا، تنزانيا، أثيوبيا نيجيريا، جمهورية الكونغو جمهورية جنوب أفريقيا، بوتسوانا، إيسواتيني، ليسوتو، موزمبيق ناميبيا

و زيمبابوى.

كما حددت السلطات بالدولة الفئات المسموح لها بالسفر إلى هذه الدول و هي: المواطنون المحصنون الذين تلقوا جرعات لقاح (كوفيد 19) الكاملة إضافة إلى الجرعات الداعمة و المواطنون غير المطعمين من الفئات المستثناة طبيا من أخذ اللقاح إضافة إلى الحالات الإنسانية وحالات العلاج.