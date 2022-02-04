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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شهيد لقمة العيش .. أحمد اعترض سارقيه فمزقوا جسده بالطعنات

المجني عليه
المجني عليه

خرج كعادته يوميا من أجل "أكل العيش" يقود التوك توك الذي يمتلكه لتحقيق ربح لا يتخطى عشرات الجنيهات فهو عريس جديد ويتولى الإنفاق على أسرته إلا أن يد الغدر طالته وقررت إنهاء حياته عندما تشبث بمصدر دخله فمزقه مسلحون بعدة طعنات لسرقة التوك توك وتركاه غارقا في دمائه يصارع الموت. 

 

شيع أهالي قرية البليدة بالعياط جنازة المجني عليه أحمد أشرف وسط حالة من الحزن والقهر بسبب لطريق التي تم قتله بها حيث قاوم سارقيه حتى مزقوا جسده بعدة طعنات ليتمكنوا من الاستيلاء على التوك توك. 

 

ضبطت أجهزة الأمن في الجيزة، بقيادة اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة للمباحث، 3 متهمين بقتل سائق توك توك وسرقة مركبته في العياط، حيث أوضحت التحريات أنّ 2 من المتهمين استقلا التوك توك رفقة قائده بدعوى توصيلهما إلى إحدى قرى العياط، وخلال سيرهما بمنطقة زراعية شرعا في سرقة التوك توك، وطعن أحدهما المجني عليه بـ«مطواة» حين حاول منعهما عن سرقة التوكتوك.

 

وأفادت تحريات المباحث التي أشرف عليها المقدم محمد إدريس رئيس مباحث العياط، بأنّ المجني عليه تلقى عدة طعنات نافذة في مناطق متفرقة من الجسد، ونُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج وكانت حالته سيئة، وقبل وفاته أكد أنّ شابين اعتديا عليه طعنا وسرقا التوك توك، وأسفرت جهود البحث الجنائي عن تحديد هوية المتهمين وألقي القبض عليهما، وتبين أنّهما في العقد الثالث من العمر.

 

وأوضحت تحريات المباحث أنّ المتهمين نفذا جريمة القتل والسرقة واستعانا بشقيق أحدهما لبيع التوك توك بـ38 ألف جنيه، حصلا منها على 10 آلاف جنيه، واعترف المتهمون بتفاصيل الجريمة، مؤكدين أنّ المجني عليه حاول ضرب أحدهما والهرب بالتوك توك، لكنهما أحبطا محاولته واعتديا عليه طعنا.

 

وأُحيل المتهمون الثلاثة إلى النيابة العامة التي قررت حبسهم على ذمة التحقيقات بتهمة القتل المقترن بالسرقة، وانتدبت النيابة الطب الشرعي لتشريح جثمان المجني عليه لبيان سبب وفاته وموافاة النيابة بتقرير الصفة التشريحية، واستدعت النيابة أسرة الضحية لسماع أقوالها في الحادث.

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