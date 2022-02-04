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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

المعاهد الأزهرية ومكتب دعم الابتكار يحتفلان باليوم العالمي للأخوة الإنسانية في معرض الكتاب

صدى البلد

احتفل قطاع المعاهد الأزهرية باليوم العالمي للأخوة الإنسانية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث قدموا عرضًا مسرحيًا  لزوار جناح الأزهر بعنوان" أخي في الإنسانية" يتضمن أهم بنود وثيقة الأخوة الإنسانية وأهميتها بالنسبة لتنظيم العلاقات بين البشر.

وقدم قطاع المعاهد الأزهرية ورشة فنية لدعم اليوم العالمي للإخوة الإنسانية، لتعريف زوار جناح الأزهر بوثيقة الأخوة الإنسانية، فضلا عن تقديم ركن أنشطة رياض الأطفال لزوار الجناح أعلامًا مرسوم عليها علم مصر وموجود عليها هلال وصليب، لدعم التعايش السلمي، وترسيخ قيم التسامح.

كما قدم مكتب الأزهر لدعم الابتكار وريادة الأعمال فقرات إنشادية لبعض المنشدين والمبتهلين والقراء، فشارك القارئ والمنشد طه عزت، بتلاوة قرآنية عذبة، بينما شاركت المنشدة الزهراء لايق، بأنشودة عن الأخوة الإنسانية بعنوان" أناشيد الحمام، بينما شارك   المنشد عمر أحمد، بأنشودة في حب السلام، في حين شاركت المنشدة حورية برعي، بأنشودة" أنا مصري"، فضلًا عن تقديم موهبة مكتب الأزهر لدعم الابتكار الطالب سلمان الشيخ، طالب بكلية الإعلام جامعة الأزهر، لوحة فنية ترسم شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان، للاحتفال باليوم العالمي للإخوة الإنسانية.

ويشارك الأزهر الشريف بجناح خاص بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته (53) للعام السادس على التوالي، ويقع جناح الأزهر بقاعة التراث رقم (4)، ويستقبل زواره طول فترة المعرض من 27 يناير حتى 7 فبراير لعام 2022م، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

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