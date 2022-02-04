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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حسام موافي: حسبنا الله ونعم الوكيل في الفن الحقير غير الأخلاقي

حسام موافى
حسام موافى

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة في قصر العيني، إنه عادة لا يشاهد السينما لكن هناك أفلام في الفترة الحالية بعيدة كل البعد عن الأخلاق والقيم.

وأضاف حسام موافي خلال برنامج «رب زدني علما» المذاع على قناة «صدى البلد»: «أيه دا إيه اللي بيحصل دا، هي الأخلاق مش حاجة مهمة!، وتقول لي إبداع.. إبداع أيه بس اللي يهدم الأخلاق، وإذا كان فيه اختيار بينهما يبقى الأخلاق.. حسبنا الله ونعم الوكيل، فاكرين إنهم دخلوا التاريخ لكن مش عايز أغلط».

نجيب الريحاني

وروى أستاذ الحالات الحرجة في قصر العيني، أنه عندما كان صغيرا شاهد فيلما لـ نجيب الريحاني مع ليلى مراد حينما كان يجسد دور مدرسا لها، وفي سياق الفيلم قالوا له أن الباشا صاحب المنزل سيأتي ليسلم عليك، وبعد دقائق جاء الرجل الذي يقدم الضيافة فسأله الريحاني هل أنت الباشا؟، ليرد الرجل «لا أنا بتاع القهوة»، وبعدها أتى رجلا آخر يصطحب كلبا فسأله الريحاني أيضا: أنت الباشا؟، لكن الرجل قال «لا، أنا هنا مخصوص عشان الكلب».

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حسام موافي: حسبنا الله ونعم الوكيل في الفن الحقير غير الأخلاقي

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