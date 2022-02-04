فيفيي عبده: كورونا ممشيانا زي الألف.. وتعبت نفسيًا بعد وفاة عدد من الفنانين

قالت الفنانة فيفى عبده، إن شخصيتها لا تتغير أبدا، سواء فى حياتها العملية الفنية أو الخاصة.



وأضافت فيفى عبده خلال لقائها مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج “سبوت لايت” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن نفسيتها كانت متأثرة خلال الفترة الماضية بسبب وفاة عدد من أصدقائها الفنانين.

وتابعت فيفي عبده، قائلة:"صفحتى على السوشيال كانت مظلمة وأنا تعبانة.. والمعجبين بيحبوا منى 5 مواه و قشطات وعسلات".

وأضافت فيفى عبده، أنها كانت مستهترة فى بداية انتشار كورونا لكنها أصبحت تخشاه الآن، معقبة:"كورونا ممشيانا زى الالف"

ظهور فيفى عبده



شاركت الفنانة فيفي عبده جمهورها، فيديو جديدا، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، مؤخرا، حيث ظهرت فيه بإطلالة جذابة وهي ترقص رفقة الفنانة ريم البارودي، وهو ما حاز على إعجاب متابعيها.

