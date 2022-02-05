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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السفارة المصرية في المغرب: خالص دعواتنا أن يتم إنقاذ الطفل ريان

الطقل ريان
الطقل ريان

أعربت السفارة المصرية في المغرب عن خالص دعواتها أن يتم إنقاذ الطفل ريان، وأن يعود سالما لأهله.

وتشهد السلطات المغربية اللحظات الأخيرة لخروج الطفل ريان من البئر بعد مروره 4 أيام في البئر إذ سقط يوم الثلاثاء في البئر بالمغرب، وقضى بداخلها مدة تخطت الـ 100 ساعة وسط حالة من الترقب والقلق والخوف على  مصير الطفل ريان  ومحاولات عديدة من السلطات المغربية لإخراجه من البئر التي بلغ عمقها 62 متراً، والمحافظة على حياته بإمداه بالماء والأكسجين وهو بداخلها.  


قصة الطفل ريان
بدأ الحادث المأساوي عندما سقط الطفل ريان صاحب الـ 5 أعوام في بئر عميقة وضيقة يبلغ عمقها 62 متراً في قرية أغران بإقليم شفشاون شمالي المغرب منذ نحو 30 ساعة، في غفلة من والديه.

 

ووثقت كاميرات الفيديو الجهود التي تبذلها السلطات المغربية لإنقاذ الطفل ريان ذي الـ 5 سنوات الذي وقع داخل بئر عميقة شمالي المغرب حيث تستخدم قوات الإنقاذ 4 جرافات للحفر بشكل أفقي للوصول للطفل.

الطفل ريان في البئر
وتظهر الفيديوهات التي نشرتها العديد من الصحف المغربية وجود عشرات العاملين في فرق الإنقاذ، عند البئر التي وقع فيها ريان.

 

وربطت  فرق الإنقاذ هاتفاً مع حبل، وأنزلته إلى قعر البئر، حيث أظهر الفيديو الملتقط أن الطفل بخير ويجلس بشكل سليم رغم ضيق الحفرة.

 

وفشلت محاولات فردية في إنقاذ الطفل حيث تطوع شخصان للنزول في البئر، وفشلوا في الوصول إلي للطفل بسبب ضيق البئر، حيث وصل أحدهم إلى مسافة 20 مترا فقط لضيق المكان وصعوبة التنفس.

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