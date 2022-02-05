الثلاثاء.. "القومي للسينما" يقيم ورشة مدرسة الديكور مجانا للهواة

يقيم المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست زينب عزيز ورشة " مدرسة الديكور السينمائي" مجانا للهواة بمركز ثروت عكاشة الثقافي الذي يشرف عليه الكاتب مجدي الشحري يوم الثلاثاء المقبل الموافق ٨ فبراير في الخامسة مساءا.

ويحاضر بالورشة مهندس الديكور "شادي العناني" وتحتوي المحاضرات على الجوانب الرئيسية لتصميم الديكور السينمائي والإخراج الفني، من تحليل السيناريو والتفسير، إلى مهارات البحث، وتطوير المفاهيم، وأساليب التصميم، وإيجاد طرق مثيرة للاهتمام لتقديم الأفكار والمواد المختلفة من ماتريال لبناء ديكورات للأفلام والمسلسلات والبرامج والإعلانات.

يذكر أن ورشة الديكور السينمائي يقدمها المركز القومي للسينما للهواة ومحبي فن الديكور كدعم للشباب ومحبي السينما وذلك بمركز ثروت عكاشة بمدينة الفنون بالهرم.

وكانت قد نعت السيناريست زينب عزيز رئيس المركز القومي للسينما، الفنانة عايدة عبدالعزيز والتي رحلت عن عالمنا بعد صراع طويل مع المرض.

وقالت عزيز إن الراحلة قدمت العديد من الأعمال التي ستظل محفورة في ذاكرة المشاهد حيث كانت تضع بصماتها علي الشخصية التي تقوم بأدائها فتظهر في النهاية بطابع متميز.

وتقدمت عزيز بخالص التعازى لأسرة الراحلة متمنية من الله أن يلهمهم جميعهم الصبر والسلوان وأن يتغمد الفقيدة برحمته الواسعة ويسكنها فسيح جناته