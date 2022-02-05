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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الثلاثاء.. "القومي للسينما" يقيم ورشة مدرسة الديكور مجانا للهواة

زينب عزيز
زينب عزيز

يقيم المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست زينب عزيز  ورشة " مدرسة الديكور السينمائي" مجانا للهواة بمركز ثروت عكاشة الثقافي الذي يشرف عليه الكاتب مجدي الشحري يوم الثلاثاء المقبل الموافق ٨ فبراير في الخامسة مساءا.

ويحاضر بالورشة مهندس الديكور "شادي العناني" وتحتوي المحاضرات على الجوانب الرئيسية لتصميم الديكور السينمائي والإخراج الفني، من تحليل السيناريو والتفسير، إلى مهارات البحث، وتطوير المفاهيم، وأساليب التصميم، وإيجاد طرق مثيرة للاهتمام لتقديم الأفكار والمواد المختلفة من ماتريال لبناء ديكورات للأفلام والمسلسلات والبرامج والإعلانات.

رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى ينعى عايدة عبد العزيز

رئيسة المركز القومي للسينما تنعى الفنانة عايدة عبدالعزيز

يذكر أن ورشة الديكور السينمائي يقدمها المركز القومي للسينما للهواة ومحبي فن الديكور كدعم للشباب ومحبي السينما وذلك بمركز ثروت عكاشة بمدينة الفنون بالهرم.

وكانت قد نعت السيناريست زينب عزيز رئيس المركز القومي للسينما، الفنانة عايدة عبدالعزيز والتي رحلت عن عالمنا بعد  صراع طويل مع المرض.

وقالت عزيز إن الراحلة قدمت العديد من الأعمال التي ستظل محفورة في ذاكرة المشاهد حيث كانت تضع بصماتها علي الشخصية التي تقوم بأدائها فتظهر في النهاية بطابع متميز.

وتقدمت عزيز بخالص التعازى لأسرة الراحلة متمنية من الله أن يلهمهم جميعهم الصبر والسلوان وأن يتغمد الفقيدة برحمته الواسعة ويسكنها فسيح جناته

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